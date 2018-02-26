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26 февраля, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Коляда получит 2,5 миллиона из бюджета Петербурга за серебро Олимпиады

Комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга по физкультуре и спорту выделит из бюджета более 80 миллионов рублей призерам и участникам Олимпиады в Пхенчхане, сообщает moika78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Атлеты, занявшие шестое место, получат по 300 тысяч рублей, пятое — 400 тысяч, четвертое — 600 тысяч. Бронзовым призерам положены 1,5 миллиона рублей, серебряным — 2,5 миллиона. Победителей ждут 5 миллионов. Спортсмены, занявшие место ниже шестого, получат по 50 тысяч рублей.

Всего в Пхенчхан приехало 30 спортсменов из Петербурга. При этом 15 из них — хоккеисты СКА. Напомним, что сборная России по хоккею выиграла олимпийский турнир, победив в финале Германию (4:3 ОТ). В женской сборной по хоккею пятеро игроков представляли Санкт-Петербург. Каждую ждет награда в размере 600 тысяч за четвертое место в турнире.

Фигурист Михаил Коляда, завоевавший серебро в командном турнире, получит 2,5 миллиона.

Оставшимся семи атлетам вручат 350 тысяч, по 50 на каждого. Таким образом, общая сумма призовых составит 80,85 миллиона.

Судьба керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой пока неизвестна. Дуэт завоевал бронзу в миксте, но результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний. Если Крушельницкого и Брызгалову наградят как обычных спортсменов, сумма премий составит уже 80,95 миллиона.

Напомним, что призеры Игр также получат премии от Министерства спорта (4 миллиона за золото, 2,5 за серебро, 1,7 за бронзу). Таким образом, хоккеисты получат по 9 миллионов каждый, а Коляда — 5 миллионов.

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