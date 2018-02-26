СМИ: Коляда получит 2,5 миллиона из бюджета Петербурга за серебро Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Атлеты, занявшие шестое место, получат по 300 тысяч рублей, пятое — 400 тысяч, четвертое — 600 тысяч. Бронзовым призерам положены 1,5 миллиона рублей, серебряным — 2,5 миллиона. Победителей ждут 5 миллионов. Спортсмены, занявшие место ниже шестого, получат по 50 тысяч рублей.

Всего в Пхенчхан приехало 30 спортсменов из Петербурга. При этом 15 из них — хоккеисты СКА. Напомним, что сборная России по хоккею выиграла олимпийский турнир, победив в финале Германию (4:3 ОТ). В женской сборной по хоккею пятеро игроков представляли Санкт-Петербург. Каждую ждет награда в размере 600 тысяч за четвертое место в турнире.

Фигурист Михаил Коляда, завоевавший серебро в командном турнире, получит 2,5 миллиона.

Оставшимся семи атлетам вручат 350 тысяч, по 50 на каждого. Таким образом, общая сумма призовых составит 80,85 миллиона.

Судьба керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой пока неизвестна. Дуэт завоевал бронзу в миксте, но результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний. Если Крушельницкого и Брызгалову наградят как обычных спортсменов, сумма премий составит уже 80,95 миллиона.