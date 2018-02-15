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15 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера

«СЭ» — о главных событиях 15 февраля на Олимпиаде.

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10
фотографий
10
фотографий

СЛЕЗЫ ВМЕСТО ПОЦЕЛУЕВ

Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не удалось стать призерами Олимпиады в Пхенчхане в личном турнире спортивных пар. Все было в их руках и ногах. А ключевую роль сыграла голова.

— Да, думаю, что это нервы. Накал был большой. Все сильные пары приехали. Мы были хорошо готовы, программу тоже катали хорошо. Просто так вышло. Мы не смотрели за конкурентами, никогда не смотрим, даже в записи, — сказал Владимир Морозов спецкору «СЭ» Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ.

Эти слова Морозов произнес спустя несколько минут после проката произвольной программы. После того, как его партнерша рыдала в микст-зоне. Нашей паре нужно было просто откатать без грубых ошибок. Они этого не сделали.

Великая Татьяна Тарасова специально для «СЭ» объяснила причину поражения.

— Они просто еще сырые для такой большой победы. Вот и все. Они еще не разносторонние, но они будут такими, когда они пройдут такой путь, как прошла Алена Савченко. Они должны были исполнить свои технические элементы.

Да, золото в паре с Бруно Массо завоевала Алена Савченко. Украинская фигуристка, давно уже выступающая за Германии, стала олимпийской чемпионкой с пятой (!) попытки.

ПИХЛЕР ВСЕМ ВСЕ ДОКАЗАЛ

В Пхенчхане прошли индивидуальные гонки. В женской сенсационную победу одержала шведка Ханна Эберг. Работает она под руководством Вольфганга Пихлера, бывшего наставника сборной России. Немецкий тренер после победы подопечной почти плакал, а потом в интервью спецкору «СЭ» Дмитрию СИМОНОВУ сделал несколько громких заявлений.

— Со сборной Швеции я усердно работал. Точно так же, как в первый год в России. Мы тоже работали много и хорошо. Но нам постоянно твердили — нет, вы работаете плохо. В России нам постоянно мешали. В первый год все шло нормально. А потом началось… Нам все время говорили: «Все плохо, плохо, плохо!» Они все ненавидели меня. Они вели против меня войну. Они все ненавидели меня. Они вели против меня войну.

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Елена Вяльбе: Биатлон? Заканчивайте! Я в нем ничего не понимаю

Россиянка Татьяна Акимова в биатлонной классике стала 15-й, и если бы на промах меньше… Ульяна Кайшева заняла 24-е место. Во время беседы с корреспондентом «СЭ» Владимиром ИВАНОВЫМ Акимова поразила не меньше Пихлера.

— За всю Олимпиаду мне ни разу не позвонил ни один тренер из сборной, — сказала Акимова. — Обидно ли? Ну да, если честно.

И как тут не сказать про Елену Вяльбе, которую не допустили на Игры в качестве официального лица, но она поддерживает лыжную сборную с трибун вместе с болельщиками.

Второе место в индивидуалке заняла Анастасия Кузьмина. Конечно, сразу после гонки она вспомнила о том, что рядом нет родного брата Антона Шипулина. Все эмоции Кузьминой «про Антошку» — в репортаже Владимира ИВАНОВА.

В мужской гонке победу одержал Йоханнес Бе. Мартен Фуркад не попал в числе призеров, оставшись только пятым. Серебро у словенца Якова Фака, бронза — у австрийца Доминика Ландертингера. Необычная тройка призеров, не так ли?

Антон Бабиков финишировал 16-м, Матвей Елисеев — 28-м.

Бабиков после окончания гонки рассказал о том, с кого нужно брать пример биатлонной сборной, объяснил, почему после гонки преследования убежал от журналистов, и пообещал, что российская команда вернется в число лидеров мирового биатлона.

КОЛЯ, ДЕРЖИСЬ

Серебряный призер Олимпиады в Сочи в борд-кроссе Николай Олюнин бился за медаль и в Пхенчхане. Но в полуфинале столкнулся с соперником. Он не мог подняться 10 минут. Россиянина госпитализировали в больницу, где ему поставили диагноз — перелом ноги.

Операцию Олюнину сделают в Корее, после чего сноубордист будет отправлен в Россию.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ НА ТРОИХ И НАПАДКИ ПАТРИОТОВ

Женская коньковая разделка на 10 км предсказуемо завершилась победой норвежки. Но выиграла не Марит Бьорген или Хейди Венг, а Рагнхиль Хага. Второй стала шведка Шарлотта Калла, а вот третье место с одинаковым временем поделили Бьорген и финка Криста Пярмякоски.

В десятку лучших забежали две россиянки — Анастасия Седова стала восьмой, а Анна Нечаевская — 10-й. Обе опередили лидера Кубка мира Венг.

После окончания гонки Седова призналась, что в соцсетях она получает массу претензий, что поехала на Олимпиаду под белым флагом.

1:15

Российские хоккеистки провели на Олимпиаде третий матч группового этапа. Только в игре со сборной Финляндии команде Алексея Чистякова удалось забросить первую шайбу — отличилась Анна Шохина. Вот только это никак не повлияло на итоговый результат, поскольку в воротах россиянок вновь побывало пять шайб. Третий матч подряд. Групповой турнир завершен со счетом 1:15. Ранее россиянки уступили командам Канады и США. В четвертьфинале российская сборная сыграет с командой Швейцарии.

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