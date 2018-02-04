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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича

Россия и любовь спасли карьеру американца, а он отблагодарил за это двумя медалями. Может быть, не последними.

Источник: РИА "Новости"

Некогда диковинный для русского человека вид спорта сноуборд в Пхёнчхане станет одной из главных наших надежд. Дело в том, что допинговый скандал обошёл сноубордистов стороной, и они едут в Корею в полном составе. Самым титулованным в команде по праву считается двукратный олимпийский чемпион, натурализованный американец Вик Уайлд и по совместительству муж Алёны Заварзиной. Рубрика «Тяжёлое время лидерства» считает, что он ещё не сказал своего последнего слова в большом спорте и настраивается на последний бой.

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Встреча, изменившая всю жизнь

Два одиночества встретились в самый тяжёлый момент своей карьеры. Американский сноубордист Вик Уайлд влачил жалкое существование во втором эшелоне слаломных дисциплин сноуборда. Денег для тренировок и выступлений становилось всё меньше и меньше, а заработать призовые на этапе Кубка мира не было ни малейшего шанса. Даже попадание в двадцатку считалось для уроженца штата Вашингтон большим успехом. Перед поездкой в Москву на очередной кубковый этап в голове крутилась только одна мысль: «Ещё один сезон и пора завязывать. Нужно заняться чем-то другим, может там больше получится». Для Алёны Заварзиной концовка сезона 2008−09 ознаменовалась тяжёлой травмой и долгим восстановлением. Перспективы предстоящего олимпийского сезона казались в тумане. Но эта встреча изменила в их жизни всё.

Два года молодые люди встречались и совместно проводили время. Уайлд пригласил девушку в 9000-километровый автопробег по Мексике, где чуть не погиб от укуса ската, а Алёна получила незабываемые впечатления от американского континента. Через два года Вик сделал ей предложение, а свадьбу решили сыграть в Новосибирске. Американец с уважением отнёсся ко всем русским традициям, начал учить язык и поучаствовал в традиционной церемонией выкупа невесты, для которого он в большом количестве закупил шоколадки «Алёнка».

Сочинская сенсация

Россия приняла Уайлда со всей своей теплотой и гостеприимством. Ему быстро оформили гражданство и предложили выступать за сборную России, хотя ради этого пришлось пропустить сезон.

В новом российском паспорте он именуется как Уайлд Виктор Айван, так что при небольшом допущении его можно называть Виктором Ивановичем.

Кроме того, он неожиданно получил должность директора по стратегии Петродворцового часового завода. В России карьера Уайлда преобразилась стремительно. Уже в первый свой сезон он стал призёром чемпионата мира в канадском Стоунхеме. В Америке о таком успехе он не мог даже мечтать, но лучшее было впереди.

Олимпийский сезон Вик начинал уже в качестве лидера сборной России в параллельных дисциплинах, что он и показал на Кубке мира в Бад-Гаштайне, где одержал первую в карьере победу. Спустя всего пару месяцев он стал одним из главных триумфаторов Игр в Сочи, выиграв сразу две золотых медали — в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, хотя накануне старта его не относили к числу главных фаворитов. Конечно, без натурализованных Уайлда и Ана не было бы и общекомандной победы российской сборной.

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Под песни «Кино»

Впрочем, Уайлда нельзя отнести к разовым ландскнехтам, призванным к домашней Олимпиаде. Свою будущую жизнь он и Алёна связывают с Россией, а родившийся в глубинке американец долгое время привыкал к шуму столичного мегаполиса и особенностям российской жизни. Впрочем, в культурном плане он тоже не чуждый нам человек. Как рассказывала Заварзина, он полюбил творчество группы «Кино», поёт их песни, а больше всего ему нравится «Группа крови». Под слова «Пожелай мне удачи в бою» он всегда настраивается на важные старты.

После Игр в Сочи результаты Уайлда закономерно пошли на спад. В последний раз на подиум Кубка мира он поднимался три года назад в Зудельфельде, а часть прошлого сезона провёл даже вне основного состава на Кубке Европы. В этом сезоне Виктор Иванович выступает пободрее и даже дважды останавливался в шаге от подиума. 31 год — возраст для сноубордиста почти предельный. В Пхёнчхан Уайлд едет с осознанием того, что это будут его последние Игры и последний шанс завоевать медаль, а значит может собраться и сотворить ещё одну сенсацию, ведь Виктор — это значит победитель.

Александр Круглов

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