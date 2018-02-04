Вик Уайлд. Последний бой Виктора Ивановича
Россия и любовь спасли карьеру американца, а он отблагодарил за это двумя медалями. Может быть, не последними.
Россия и любовь спасли карьеру американца, а он отблагодарил за это двумя медалями. Может быть, не последними.
Некогда диковинный для русского человека вид спорта сноуборд в Пхёнчхане станет одной из главных наших надежд. Дело в том, что допинговый скандал обошёл сноубордистов стороной, и они едут в Корею в полном составе. Самым титулованным в команде по праву считается двукратный олимпийский чемпион, натурализованный американец Вик Уайлд и по совместительству муж Алёны Заварзиной. Рубрика «Тяжёлое время лидерства» считает, что он ещё не сказал своего последнего слова в большом спорте и настраивается на последний бой.
Встреча, изменившая всю жизнь
Два одиночества встретились в самый тяжёлый момент своей карьеры. Американский сноубордист Вик Уайлд влачил жалкое существование во втором эшелоне слаломных дисциплин сноуборда. Денег для тренировок и выступлений становилось всё меньше и меньше, а заработать призовые на этапе Кубка мира не было ни малейшего шанса. Даже попадание в двадцатку считалось для уроженца штата Вашингтон большим успехом. Перед поездкой в Москву на очередной кубковый этап в голове крутилась только одна мысль: «Ещё один сезон и пора завязывать. Нужно заняться
Два года молодые люди встречались и совместно проводили время. Уайлд пригласил девушку в 9000-километровый автопробег по Мексике, где чуть не погиб от укуса ската, а Алёна получила незабываемые впечатления от американского континента. Через два года Вик сделал ей предложение, а свадьбу решили сыграть в Новосибирске. Американец с уважением отнёсся ко всем русским традициям, начал учить язык и поучаствовал в традиционной церемонией выкупа невесты, для которого он в большом количестве закупил шоколадки «Алёнка».
Сочинская сенсация
Россия приняла Уайлда со всей своей теплотой и гостеприимством. Ему быстро оформили гражданство и предложили выступать за сборную России, хотя ради этого пришлось пропустить сезон.
Кроме того, он неожиданно получил должность директора по стратегии Петродворцового часового завода. В России карьера Уайлда преобразилась стремительно. Уже в первый свой сезон он стал призёром чемпионата мира в канадском Стоунхеме. В Америке о таком успехе он не мог даже мечтать, но лучшее было впереди.
Олимпийский сезон Вик начинал уже в качестве лидера сборной России в параллельных дисциплинах, что он и показал на Кубке мира в
Под песни «Кино»
Впрочем, Уайлда нельзя отнести к разовым ландскнехтам, призванным к домашней Олимпиаде. Свою будущую жизнь он и Алёна связывают с Россией, а родившийся в глубинке американец долгое время привыкал к шуму столичного мегаполиса и особенностям российской жизни. Впрочем, в культурном плане он тоже не чуждый нам человек. Как рассказывала Заварзина, он полюбил творчество группы «Кино», поёт их песни, а больше всего ему нравится «Группа крови». Под слова «Пожелай мне удачи в бою» он всегда настраивается на важные старты.
После Игр в Сочи результаты Уайлда закономерно пошли на спад. В последний раз на подиум Кубка мира он поднимался три года назад в Зудельфельде, а часть прошлого сезона провёл даже вне основного состава на Кубке Европы. В этом сезоне Виктор Иванович выступает пободрее и даже дважды останавливался в шаге от подиума. 31 год — возраст для сноубордиста почти предельный. В Пхёнчхан Уайлд едет с осознанием того, что это будут его последние Игры и последний шанс завоевать медаль, а значит может собраться и сотворить ещё одну сенсацию, ведь Виктор — это значит победитель.
Александр Круглов