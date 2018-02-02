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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

Девять кандидатов из Казахстана, или в какой день есть шансы на медаль зимней Олимпиады-2018

Уже 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр — среди участников есть спортсмены из Казахстана, и некоторые могут претендовать на медали турнира. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Ранее был обнародован состав отечественной спортивной делегации — на текущий момент завоевано 57 лицензий в девяти видах спорта.

1. Юлия Галышева, фристайл

9 и 11 февраля. Могул

25-летняя Галышева едет в Корею с «бронзой» с этапа Кубка мира в Канаде и станет первым отечественным кандидатом на высокие позиции на Играх. После 11-го места в Ванкувере и седьмого в Сочи — в Пхенчхане она вполне может «зацепиться» за медаль.

2. Дмитрий Рейхерд, фристайл

9 и 12 февраля. Могул

29-летний спортсмен прошел три Олимпиады — занимал 33-е, 18-е и пятое места соответственно. Перед Играми в Корее Дмитрий набрал хороший ход и в 2017 году редко опускался ниже пятого места. Как и Галышева, потенциальный претендент на награды.

3. Галина Вишневская, биатлон

10, 12, 14 и 17 февраля

Начиная со спринта на семь с половиной километров, 23-летняя казахстанская биатлонистка будет претендовать на место в ТОП-10 любого из забегов. При определенном стечении обстоятельств может попасть и в пятерку сильнейших.

4. Алексей Полторанин, лыжные гонки

13 февраля. Спринт классическим ходом

В тройке сильнейших в этой дисциплине 30-летний казахстанец был два года назад в Оберсдорфе, а в ноябре 2015 года выиграл аналогичную гонку в Финляндии.

24 февраля. Масс-старт на 50 километров классическим стилем

В главной гонке на выносливость Полторанин может побороться за высокие места и, если сохранит силы, «зацепится» за ТОП-5. Казахстанец брал «бронзу» в этой дисциплине на чемпионате мира в Италии в марте 2013 года.

Примечание: медальная для Полторанина дисциплина, а именно гонка на 15 километров, пройдет свободным ходом — выше пятого места при таком раскладе ему сложно будет подняться.

5. Мужская сборная по шорт-треку

13 и 22 февраля. Эстафета на 5000 метров

В Сочи отечественный квартет едва не сотворил сенсацию, когда за несколько кругов до финиша шел в медальной группе, но удержать позиции не сумел. В Корее борьба за призовую тройку будет не менее жесткой, но казахстанцы за четыре года заметно окрепли.

6. Денис Кузин, конькобежный спорт

13 и 23 февраля. 1500 и 1000 метров

Чемпион мира 2013 года в Сочи стал на своей «золотой» дистанции только седьмым (это его лучший результат на двух Олимпиадах). В Корее он должен показать результат не хуже.

7. Жанбота Алдабергенова, фристайл

15 и 16 февраля. Воздушная акробатика

На Олимпиаде-2014 18-летняя Алдабергенова заняла шестое место по итогам второго финала. Потенциально Жанбота — реально претендент в финальную группу. Европейский кубок казахстанская спортсменка прошла в призах, а на Кубке мира в 2018 году лучшей позицией было 10-е место в Москве.

8. Денис Тен, фигурное катание

16 и 17 февраля. Одиночное катание

Бронзовый медалист сочинской Олимпиады не входит в число «железных» претендентов на медали, но за счет опыта может «выстрелить» и на этих Играх. 24-летний спортсмен давно не поднимался на пьедестал крупных международных турниров и последний раз выиграл только Универсиаду в Алматы.

9. Роман Креч, конькобежный спорт

19 и 23 февраля. Забеги на 500 и 1000 метров

28-летний спринтер поедет на третьи Олимпийские игры, и наивысшим его результатом было седьмое место на «пятисотметровке» в Сочи. ТОП-5 — ориентир для Креча.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Знаменосцем сборной Казахстана будет шорт-трекист Абзал Ажгалиев. На сегодня подготовлен организационный штаб НОК Казахстана, а в олимпийской деревне все готово к приезду казахстанских спортсменов. Первыми из них 1 февраля в олимпийский Пхенчхан заехали отечественные биатлонисты.

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