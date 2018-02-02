Холдинг «ГПМ Матч» покажет Олимпиаду-2018 в полном объеме в прямом эфире

Соревнования будут транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на тематических каналах холдинга («Матч! Арена», «Матч! Игра» и «Матч! Наш Спорт»). 9 февраля в 14:00 мск «Матч ТВ» в прямом эфире начнет показ торжественной церемонии открытия Игр.

«Кроме того, “Матч ТВ” предложит вниманию телезрителей ежедневные выпуски “Дневников Олимпиады” с комментариями ведущих телеканала, приглашенных экспертов, среди которых будут известные спортсмены и олимпийцы: Максим Траньков, Юлия Липницкая, Елена Радионова, Елена Ильиных, Федор Климов (все — фигурное катание), Алексей Петухов (лыжные гонки), Дмитрий Лобков, Евгений Лаленков, Денис Юсков (все — конькобежный спорт), Дмитрий Труненков (бобслей), Олег Браташ (хоккей), Станислав Детков (сноуборд), Людмила Прививкова (керлинг), Вячеслав Кургинян (шорт-трек), Светлана Васильева (скелетон), Владимир Драчев (биатлон). В дневниках также будут прямые включения из Южной Кореи со спортсменами и тренерами до и после выступлений», — говорится в сообщении канала.

Также отмечается, что с 5 февраля все выпуски программы «Все на матч» будут посвящены Олимпиаде.

«На Играх будут работать наши корреспонденты (5 съемочных групп). Все самые свежие интервью участников Олимпийских игр будут максимально оперативно представлены зрителям “Матч ТВ” в выпусках новостей и программе “Все на Матч”, а также “Матч ТВ” будет проводить прямые включения с различных олимпийских объектов. Московской редакцией подготовлены материалы о стадионах, спортсменах, Республике Корея и т. д. Уже сейчас в дневном эфире выходит рубрика “Наши надежды на Олимпиаде” где рассказывают о ведущих спортсменах сборной в разных видах спорта», — говорится в сообщении.