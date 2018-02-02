Кто скажет Третьяку, что его медали липовые?

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ГИРИН

Тезис о том, что ты можешь считаться настоящим чемпионом, только победив на Играх лучших из лучших, — красивая, но лишенная практических оснований теория. Хотя бы потому, что неотъемлемой частью спорта являются травмы. Например, на Олимпиаду в Сочи не смогла приехать одна из лучших горнолыжниц в истории Линдси Вонн. Разве победы других спортсменок стали от этого для них менее ценными? На биатлонных соревнованиях в Пхенчхане не будет Габриэлы Коукаловой, но почему это должно умалять радость будущих чемпионок?

Но травмы и прочие жизненные обстоятельства — это все частности. Главное же в том, что Олимпиады с самого их возрождения в 1896 году в принципе никогда не являлись соревнованиями всех сильнейших атлетов. Но это никогда не мешало чествовать их победителей и считать их настоящими чемпионами безо всяких оговорок.

БОРЬБА С ПРОФИ

Пьер де Кубертен и его последователи долгое время сохраняли любительский статус Олимпиад и тщательно следили за тем, чтобы он не нарушался. Это прописывалось в каждой новой редакции олимпийской хартии. Вот так, например, звучит пункт 7 раздела «Фундаментальные принципы» хартии 1949 года: «Только персоны, считающиеся любителями, согласно этим правилам, могут принимать участие в Играх». Определение же было следующим: «Любитель — это тот, кто участвует и всегда участвовал в спортивных состязаниях исключительно для собственного удовольствия и для физического, умственного и социального развития и для которого занятия спортом являются не больше чем отдыхом без всякой материальной выгоды, прямой или косвенной».

Официально запрет на участие в Олимпиадах профессиональных спортсменов МОК снял только в 1988 году — после Игр в Сеуле. Хотя де-факто профи начали просачиваться на Олимпиады куда раньше.

Из-за этого правила далеко не все сильнейшие атлеты могли участвовать в Играх. А, например, чемпион Олимпиады-2012 в пятиборье и десятиборье Джим Торп был лишен своих наград, поскольку выяснилось, что он на полупрофессиональном уровне играл в бейсбол и получал за это какие-то крохи денег. Австрийские и швейцарские горнолыжники бойкотировали зимнюю Олимпиаду-1936 в знак протеста против того, что, согласно правилам, в них не могли принимать участие их коллеги, подрабатывавшие инструкторством.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Бойкоты — это отдельная тема. Их в истории олимпийского движения было немало, и это еще один аргумент в пользу того, что Игры никогда не были соревнованием всех сильнейших. Самые известные, но далеко не единственные случаи — летние Олимпиады 1980 и 1984 годов в Москве и Лос-Анджелесе. Те, кто предлагает считать будущие победы наших соперников в Пхенчхане не вполне легитимными и морально неполноценными, — а как быть с советскими золотыми медалями на Олимпиаде-1980 в Москве? Они тоже, получается, какие-то неправильные? Там ведь тоже не было целого ряда фаворитов, пусть спортсмены из некоторых западных стран соревновались под флагами своих олимпийских комитетов.

Отдельная тема — игровые виды спорта. Хоккей в советскую эпоху — наша любовь, гордость и национальное достояние. «Красная машина» — быстрая, сильная, настоящая. Но как быть с олимпийскими победами? Там ведь не было лучших из лучших — так, канадские любители. Да и то не всегда — в Саппоро-1972 «кленовые» и вовсе не приезжали (Канада тогда бойкотировала Игры и вообще турниры под эгидой ИИХФ).

Те, кто готов сказать тому же Клебо или Фуркаду: «Ты, конечно, чемпион, но…», вы готовы подойти, например, к Владиславу Третьяку и заявить: «Извините, но три ваших олимпийских золота как-то не очень, там же профи из НХЛ не было»?

Или, скажем, к Ивану Едешко — в баскетбол-то мы 1972 году в Мюнхене обыграли американских студентов, и гордиться тут нечем. Не говоря уже о том, чтобы кино про это снимать. Ан нет, почему-то гордимся, и зрители ломятся в залы.