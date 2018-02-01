Сноубордистка Заварзина заявила, что решение CAS вызвало у нее слезы счастья

В четверг CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Играх, а также на аннулирование их результатов на Олимпиаде-2014. Еще 11 апелляций удовлетворены частично: спортсмены дисквалифицированы не пожизненно, а только на Игры-2018. Сноубордистов МОК не дисквалифицировал.