Вспоминаем о последней победе российского хоккея на Олимпийских играх.
Первыми из российских спортсменов на ОИ прибыли шорт-трекисты и саночники
ПХЕНЧХАН, 1 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские
ПХЕНЧХАН, 1 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские
В Сеул из Москвы в составе команды саночников накануне вечером должны были вылететь Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров и экипаж двойки — Александр Денисьев и Владислав Антонов.
В составе команды по
«Мы уже прилетели, — сообщил РИА Новости Павличенко. — Вылетели в Сеул из Москвы без задержек».