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09:01 (мск), источник: Р-Спорт

Первыми из российских спортсменов на ОИ прибыли шорт-трекисты и саночники

ПХЕНЧХАН, 1 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские шорт-трекисты и саночники прибыли в Южную Корею для участия в Олимпийских играх.

Источник: РИА "Новости"

В Сеул из Москвы в составе команды саночников накануне вечером должны были вылететь Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров и экипаж двойки — Александр Денисьев и Владислав Антонов.

В составе команды по шорт-треку — Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова.

«Мы уже прилетели, — сообщил РИА Новости Павличенко. — Вылетели в Сеул из Москвы без задержек».

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