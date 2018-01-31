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15:49 (мск), источник: Газета.Ру

Заварзина пожаловалась на давление со стороны СМИ и болельщиков

Российская сноубордистка Алена Заварзина прокомментировала свое психологическое состояние перед выступлением на Олимпийских играх 2018 года, пожаловавшись на давление и волнение.

Источник: РИА "Новости"

«Есть некоторое давление. Очень сложная ситуация. Очень хочется выступить так, как могу, абстрагироваться от волнения, от информационной бури, которая обрушилась на нас. Хочется обратиться к нашим болельщикам, чтобы были добрее и поддерживали нас», — цитирует Заварзину RT.

Она также сообщила, что удалила свой аккаунт в инстаграме и перестала сидеть в социальных сетях.

«Единственным способом выражения своих чувств остался блог на одном из новостных сайтов», — сказала спортсменка.

Ранее Заварзина заявила, что не собирается отказываться от участия в Олимпиаде-2018.

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