Заварзина пожаловалась на давление со стороны СМИ и болельщиков

Источник: РИА "Новости"

«Есть некоторое давление. Очень сложная ситуация. Очень хочется выступить так, как могу, абстрагироваться от волнения, от информационной бури, которая обрушилась на нас. Хочется обратиться к нашим болельщикам, чтобы были добрее и поддерживали нас», — цитирует Заварзину RT.

Она также сообщила, что удалила свой аккаунт в инстаграме и перестала сидеть в социальных сетях.

«Единственным способом выражения своих чувств остался блог на одном из новостных сайтов», — сказала спортсменка.