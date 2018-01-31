ОКР объяснил замену слов Заварзиной об Олимпиаде в Пхёнчхане

В итоге в «Твиттере» появилась следующая фраза спортсменки: «Считаю ситуацию несправедливой и унизительной, на Олимпиаду поеду, от цели отступать не собираюсь».



«Два удалённых твита должны были быть одним цельным, и тогда бы не возникло недопонимания. А получилось так, что все обратили внимание на первую часть первого твита и не стали дочитывать, а там есть фраза «За нас всё скажут наши выступления», то есть все сделали вывод, что она на Олимпиаду не собирается.