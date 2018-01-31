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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

ОКР объяснил замену слов Заварзиной об Олимпиаде в Пхёнчхане

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов прокомментировал удаление из «твиттера» ОКР слов призёра Игры в Сочи сноубордистки Алёны Заварзиной.

Источник: РИА "Новости"

В итоге в «Твиттере» появилась следующая фраза спортсменки: «Считаю ситуацию несправедливой и унизительной, на Олимпиаду поеду, от цели отступать не собираюсь».

«Два удалённых твита должны были быть одним цельным, и тогда бы не возникло недопонимания. А получилось так, что все обратили внимание на первую часть первого твита и не стали дочитывать, а там есть фраза «За нас всё скажут наши выступления», то есть все сделали вывод, что она на Олимпиаду не собирается.

Это наша техническая ошибка, и это некорректно по отношению к Алёне Заварзиной, получились полная путаница и двусмысленность. Я готов принести ей свои извинения, — цитирует Выборнова РБК.

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