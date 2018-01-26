Алена Заварзина стала четвертой на этапе КМ в параллельном гигантском слаломе

Победу одержала чешка Эстер Ледецка, которая в финале на 0,62 секунды опередила немку Селину Йорг. Ледецка два последних сезона становилась обладательницей Кубка мира в параллельных дисциплинах. Также в прошлом сезона она выиграла Кубок мира в зачете параллельного гигантского слалома.