Алена Заварзина стала четвертой на этапе КМ в параллельном гигантском слаломе

Победу одержала чешка Эстер Ледецка, которая в финале на 0,62 секунды опередила немку Селину Йорг. Ледецка два последних сезона становилась обладательницей Кубка мира в параллельных дисциплинах. Также в прошлом сезона она выиграла Кубок мира в зачете параллельного гигантского слалома.
В утешительном финале Заварзина уступила 1,33 секунды немке Рамоне Терезе Хофмайстер, которая, таким образом, выиграла бронзу. Заварзина является бронзовым призером Олимпиады 2014 года. Также в ее активе золото (2011), серебро (2015) и бронза (2017) чемпионатов мира.
Другая россиянка Екатерина Тудегешева заняла пятое место, Екатерина Хатомченкова — 13-е, Милена Быкова — 18-е, Наталья Соболева — 20-е, Екатерина Илюхина — 32-е, Елизавета Салихова — 41-е.
Этап Кубка мира в Банско завершится 28 января.