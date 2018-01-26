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19:14 (мск), источник: ТАСС

Алена Заварзина стала четвертой на этапе КМ в параллельном гигантском слаломе

ТАСС, 26 января. Российская сноубордистка Алена Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в болгарском городе Банско.

Источник: ИТАР-ТАСС

Победу одержала чешка Эстер Ледецка, которая в финале на 0,62 секунды опередила немку Селину Йорг. Ледецка два последних сезона становилась обладательницей Кубка мира в параллельных дисциплинах. Также в прошлом сезона она выиграла Кубок мира в зачете параллельного гигантского слалома.

В утешительном финале Заварзина уступила 1,33 секунды немке Рамоне Терезе Хофмайстер, которая, таким образом, выиграла бронзу. Заварзина является бронзовым призером Олимпиады 2014 года. Также в ее активе золото (2011), серебро (2015) и бронза (2017) чемпионатов мира.

Другая россиянка Екатерина Тудегешева заняла пятое место, Екатерина Хатомченкова — 13-е, Милена Быкова — 18-е, Наталья Соболева — 20-е, Екатерина Илюхина — 32-е, Елизавета Салихова — 41-е.

Этап Кубка мира в Банско завершится 28 января.

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