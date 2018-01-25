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15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лысыми и голыми. Кто будет побеждать в Пхенчхане любой ценой

После всех чисток МОК, комиссий Освальда и докладов Макларена у России остались атлеты, претендующие на золото Игр-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

На этой неделе стало известно о решении МОК не выдавать приглашения на Олимпийские игры, стартующие уже 5 февраля в Корее, многим ведущим российским спортсменам. Лидеры самых разных сборных всерьез претендовали бы на Играх на медали, в том числе и на золотые. Комментируя этот отсев, бронзовый призер Сочи Алена Заварзина в своем Инстаграме написала одному из болельщиков, что «истерики по поводу унижения… забудут через пару дней. А запомнят только тех, кто поедет и надерет им ж..пу, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым».

«СЭ» представляет пятерку главных на данный момент золотых надежд России.

ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА / АЛИНА ЗАГИТОВА

В одиночном женском фигурном катании Россию представляют сразу две главных претендентки на первое место. Евгения Медведева два предыдущих сезона безоговорочно доминировала, выигрывая все подряд, в том числе чемпионаты мира и Европы. Казалось, она идет к олимпийской победе, не замечая соперниц. Но стоило ей прошлой осенью получить травму, как оказалось, что конкуренция у фигуристок сильнее, чем выглядело со стороны. На московском чемпионате Европы Медведева осталась второй вслед за 15-летней Алиной Загитовой, которая чуть ранее выиграла и финал «Гран-при» в Японии. Помимо турнира одиночниц, обе наших звезды нацелены на золото в командном турнире, где сборная России будет защищать титул.

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

После отказа НХЛ от поездки на Олимпиаду Россия из третьей, а то и четвертой (вслед за Канадой, США и Швецией) сборной по мощи состава превратилась в главного фаворита Игр. В Европе выступает достаточно приличных североамериканцев, но многим уже далеко за 30, у них мало международного опыта, и они только в этом сезоне начали выходить на лед вместе. Шведы, финны, чехи — все они достойные противники, но ни у кого нет звезд уровня Вячеслава Войнова, Павла Дацюка, Ильи Ковальчука или Никиты Гусева. Если российская команда не выиграет Олимпиаду, это станет очень большой неудачей для нашего хоккея.

РОМАН РЕПИЛОВ

Саночник из подмосковного Дмитрова в прошлом сезоне взял Кубок мира, свергнув с вершины его действующего обладателя и однозначного лидера последних лет Феликса Лоха из Германии. А также привез два серебра и бронзу с ЧМ-2017, прошедшего в Австрии. В нынешнем на его счету есть победа на этапе КМ в Лейк-Плэсиде, где он побил рекорд трассы, еще три попадания на пьедестал и пока четвертое место в общем зачете. Нет сомнений, что и в Пхенчхане Репилов точно будет бороться за золото, которое может стать первым в истории для наших мужчин. Строкой выше него в зачете Кубка мира идет Семен Павличенко, но его право выступить в Корее пока официально не подтверждено.

СЕМЕН ЕЛИСТРАТОВ

В отсутствие Виктора Ана, которому МОК отказал в приглашении на историческую родину, лидером сборной России по шорт-треку станет Семен Елистратов. Олимпийский чемпион Сочи в эстафете по ходу нынешнего олимпийского цикла успел стать первым номером национальной команды. В прошлом сезоне он взял три золота на чемпионате Европы, в том числе в многоборье, а также семь раз поднимался на пьедестал в Кубке мира. В том числе и на предолимпийских стартах в корейском Канныне. В нынешнем Елистратов добыл два серебра на первенстве континента в Дрездене — на дистанциях 1000 и 1500 м, а также стал бронзовым призером в многоборье. Теперь его задача — сделать еще шаг вперед и обыграть в Пхенчхане всех, в том числе и корейцев на их домашнем льду.

АНДРЕЙ СОБОЛЕВ

Одного из наших коронных видов — параллельного слалома на сноуборде — на сей раз нет в программе Игр. Очень жаль, ведь именно в этом виде программы в Кубке мира у мужчин сейчас безоговорочно лидирует Дмитрий Логинов, а у женщин Екатерина Тудегешева и Наталья Соболева занимают второе и третье места. Поэтому основные надежды на успех сборная России связывает с параллельным слаломом-гигантом. Здесь у нас есть и действующий олимпийский чемпион Вик Уайлд, и его супруга Заварзина, но главным претендентом на успех надо назвать Соболева. Чемпион мира-2015 именно в гиганте сейчас идет третьим в КМ во всех параллельных дисциплинах, выиграл этап в итальянской Карецце. И вообще показывает стабильные результаты на протяжении всего четырехлетнего цикла.

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