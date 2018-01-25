Без масла, но на лыжах. Знаменосец с Тонги и другие экзоты Пхенчхана

Источник: Спорт-Экспресс

Пита ТАУФАТОФУА (Тонга)

Лыжные гонки

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXYoY6EAelP/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXYoY6EAelP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">One year ago we marched in Brazil and my life changed for ever. Thank you to each and every one of you for the loyalty, love and support... First we were strangers and now we are friends. This is just the beginning Malo Ofa atu Philipians 4:13 #TongaToTheWorld #PolynesiaToTheWorld</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pita_tofua/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pita Taufatofua (Pita T)</a> (@pita_tofua) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-04T20:13:01+00:00">Авг 4, 2017 at 1:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Атлет из маленького островного государства в Тихом Океане — едва ли не идеальный пример того, как нужно делать карьеру. Тауфатофуа стал звездой мирового масштаба после церемонии открытия Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где он был знаменосцем делегации своей страны. Флаг он нес в национальном костюме, с голым торсом и густо обмазанный маслом. Затем Пита в этом же виде появился в десятках телешоу — и стал знаменит.

В Рио спортсмен выступал в соревнованиях по тхэквондо, в Пхенчхане же попробует себя в лыжных гонках. Для этого ему пришлось пройти непростой отбор и набрать необходимое число баллов в рейтинге FIS. Тауфатофуа съездил на ЧМ-2017 в Лахти, где выступил в спринте, заняв 153-е место. Весь этот сезон мотался по турнирам в Турции, Армении, Польше, бегая уже дистанционные гонки — на 10 и 15 км. Судьба путевки в Пхенчхан висела на волоске: Тауфатофуа пришлось даже полететь в Исландию, дабы выступить на местных стартах под эгидой FIS. Там он занял 6-е место и отобрался-таки на Игры.

«В последний день олимпийского отбора, на краю света, я помолился перед гонкой и чудо случилось!», — написал Пита на своей странице в Фейсбуке после гонки.

Кстати, средства на путешествия он собирает в том числе и с помощью краудфандинга — находить деньги помогает и обретенная после Рио популярность.

Теперь главный вопрос — в каком виде он Тауфатофуа пойдет на церемонии открытия Олимпиады? Голый торс уже стал его фирменным знаком, но прогноз погоды обещает в этот день в Пхенчхане мороз в минус семь градусов, и нужно учитывать характерный для региона сильный ветер.

Как это ни удивительно, Пита будет не первым зимним олимпийцем с Тонги. На Игры-2014 в Сочи приезжал саночник Бруно Банани, ставший одним из главных экзотов того турнира. Вообще-то парня зовут Фуахеи Сени, но имя он вынужден был сменить имя в честь спонсора — известного производителя нижнего белья из Германии.

«Наши примеры доказывают: даже если в той или иной стране нет снега и льда, перспектива в зимних видах все равно существует. К тому же, на мой взгляд, наши выступления делают Олимпиады интереснее», — говорил Банани в интервью «СЭ».

Симиделе АДЕАГБО (Нигерия)

Скелетон

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdvtPfin1Up/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdvtPfin1Up/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">It’s almost game time! 2 days to go until race #5! #sleighsimisleigh?@candicewardphotography</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/simisleighs/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> SimiSleighs</a> (@simisleighs) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-09T22:26:19+00:00">Янв 9, 2018 at 2:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось бы, сани или скелетон — сложный технически и опасный вид спорта, требующий не только специальной подготовки, но и дорогой техники, однако они пользуются популярностью у представителей экзотических для зимних Игр стран. В Пхенчхане в соревнованиях скелетонисток будет выступать нигерийка Симиделе Адеагбо — первая темнокожая африканка, которая примет участие в Олимпиадах в этом виде спорта.

«Это официально! Я олимпиец! Большая честь для меня быть первой спортсменкой из Нигерии, из Африки, первой чернокожей женщиной-спортсменкой, которая будет выступать в скелетоне на зимних Олимпийских играх. Вера превратила дарованную мне богом мечту в реальность. Спасибо всем за любовь и поддержку», — написала Адеагбо на своей странице в Инстаграм.

36-летняя Адеагбо в основном соревнуется в Северной Америке и на Кубке мира в этом сезоне не выступала.

Сеун АДИГУН (Нигерия)

Бобслей

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeS3qHLH7mD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeS3qHLH7mD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Dassssss my brakewoman!!! And its her BIRTHDAY!!! Help me wish a Ahhpee Bahday to the fun, loving, dedicated, and amazing @ngozi.onwumere! Love you boo! ❤????? #Chapter26</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/seun_msamazing/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Seun</a> (@seun_msamazing) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-23T14:10:45+00:00">Янв 23, 2018 at 6:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Будет Нигерия представлена в Пхенчхане и в бобслее — и тоже в соревнованиях женщин. И это будут первые африканские бобслеисты на зимних Играх — как среди мужчин, так и среди девушек.

Пилот — Сеун Адигун, разгоняющие — Нгози Онвумере и Акуома Омеога. Кто из них выйдет на старт, а кто останется в запасе, решится позже.

«Это громадный шаг вперед для спорта в Нигерии. Я горжусь тем, что смогла сыграть роль в продвижении зимних видов спорта в моей стране. Теперь наша цель — так здорово представить Африку на зимней Олимпиаде, как до нас еще никто не делал», — сказала 31-летняя Адигун.

Девушки, кстати, тоже не чураются краудфандинга. И, как и Адеагбо, в этом сезоне выступали только на Кубке Северной Америки.

Мьялитьяна КЛЕР (Мадагаскар)

Горные лыжи

Мадагаскар спустя 12 лет возвращается на зимние Олимпиады — Игры-2006 в Турине стали дебютными этого африканского острова. В Пхенчхан поедет 16-летняя Мьялитьяна Клер. Она родилась на Мадагаскаре, но, когда Клер был год, ее удочерила французская семья, увезя в Европу. Однако выступать она решила за историческую родину.

На лыжи Клер встала в три года. В девять приняла участие в первых соревнованиях. В 10 — выиграла первую награду. Понятно, что в Пхенчхане ее цель — просто финишировать и набраться опыта, но на Играх-2022 в Пекине она надеется завоевать медаль. Сейчас горные лыжи — это ее основное занятие. Летом Клер ездит тренироваться на ледники в Швейцарию или ЮАР, а образование получает дистанционно.

Занятно, что в свое время Клер два года занималась дзюдо, но в итоге бросила. «Потому что мне это так и не понравилось», — объяснила она.

Педро КАУСИЛЬ (Колумбия)

Конькобежный спорт

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BOBHh9rBzLD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOBHh9rBzLD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Despues de 3 copas mundo con la moral alta para seguir trabajando. #quiendijomiedo Gracias a Henk Mannes por la foto ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pedrocausil/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Pedro Causil</a> (@pedrocausil) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-15T00:20:48+00:00">Дек 14, 2016 at 4:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Беговые и горные лыжи, бобслей и скелетон, иногда сани — в этих видах программы почти всегда есть спортсмены из экзотических стран. Бег на коньках — уже редкость. 26-летний Каусиль стал первым южноамериканцем, кто отобрался на зимние Игры в этой дисциплине. В Пхенчхане он выступит на дистанциях 500 и 1000 метров.

Но он — далеко не фрик, какие иногда встречаются на Олимпиадах. Каусиль — один из сильнейших спортсменов в мире в беге на роликовых коньках. Все очень похоже — овал, техника, только без льда. В его активе — несколько побед на чемпионате мира.

«Я решил перейти в коньки, потому что не мог исполнить свою мечту выступить на Олимпиаде, бегая на роликах — этот вид спорта все еще не входит в программу Игр», — объяснил свое решение Каусиль.

Отобраться на Олимпиаду у него получилось с первого раза.