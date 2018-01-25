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14:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Без масла, но на лыжах. Знаменосец с Тонги и другие экзоты Пхенчхана

Самые экзотические спортсмены, которые выступят на Играх-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

Пита ТАУФАТОФУА (Тонга)

Лыжные гонки

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Атлет из маленького островного государства в Тихом Океане — едва ли не идеальный пример того, как нужно делать карьеру. Тауфатофуа стал звездой мирового масштаба после церемонии открытия Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, где он был знаменосцем делегации своей страны. Флаг он нес в национальном костюме, с голым торсом и густо обмазанный маслом. Затем Пита в этом же виде появился в десятках телешоу — и стал знаменит.

В Рио спортсмен выступал в соревнованиях по тхэквондо, в Пхенчхане же попробует себя в лыжных гонках. Для этого ему пришлось пройти непростой отбор и набрать необходимое число баллов в рейтинге FIS. Тауфатофуа съездил на ЧМ-2017 в Лахти, где выступил в спринте, заняв 153-е место. Весь этот сезон мотался по турнирам в Турции, Армении, Польше, бегая уже дистанционные гонки — на 10 и 15 км. Судьба путевки в Пхенчхан висела на волоске: Тауфатофуа пришлось даже полететь в Исландию, дабы выступить на местных стартах под эгидой FIS. Там он занял 6-е место и отобрался-таки на Игры.

«В последний день олимпийского отбора, на краю света, я помолился перед гонкой и чудо случилось!», — написал Пита на своей странице в Фейсбуке после гонки.

Кстати, средства на путешествия он собирает в том числе и с помощью краудфандинга — находить деньги помогает и обретенная после Рио популярность.

Теперь главный вопрос — в каком виде он Тауфатофуа пойдет на церемонии открытия Олимпиады? Голый торс уже стал его фирменным знаком, но прогноз погоды обещает в этот день в Пхенчхане мороз в минус семь градусов, и нужно учитывать характерный для региона сильный ветер.

Как это ни удивительно, Пита будет не первым зимним олимпийцем с Тонги. На Игры-2014 в Сочи приезжал саночник Бруно Банани, ставший одним из главных экзотов того турнира. Вообще-то парня зовут Фуахеи Сени, но имя он вынужден был сменить имя в честь спонсора — известного производителя нижнего белья из Германии.

«Наши примеры доказывают: даже если в той или иной стране нет снега и льда, перспектива в зимних видах все равно существует. К тому же, на мой взгляд, наши выступления делают Олимпиады интереснее», — говорил Банани в интервью «СЭ».

Симиделе АДЕАГБО (Нигерия)

Скелетон

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Казалось бы, сани или скелетон — сложный технически и опасный вид спорта, требующий не только специальной подготовки, но и дорогой техники, однако они пользуются популярностью у представителей экзотических для зимних Игр стран. В Пхенчхане в соревнованиях скелетонисток будет выступать нигерийка Симиделе Адеагбо — первая темнокожая африканка, которая примет участие в Олимпиадах в этом виде спорта.

«Это официально! Я олимпиец! Большая честь для меня быть первой спортсменкой из Нигерии, из Африки, первой чернокожей женщиной-спортсменкой, которая будет выступать в скелетоне на зимних Олимпийских играх. Вера превратила дарованную мне богом мечту в реальность. Спасибо всем за любовь и поддержку», — написала Адеагбо на своей странице в Инстаграм.

36-летняя Адеагбо в основном соревнуется в Северной Америке и на Кубке мира в этом сезоне не выступала.

Сеун АДИГУН (Нигерия)

Бобслей

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Будет Нигерия представлена в Пхенчхане и в бобслее — и тоже в соревнованиях женщин. И это будут первые африканские бобслеисты на зимних Играх — как среди мужчин, так и среди девушек.

Пилот — Сеун Адигун, разгоняющие — Нгози Онвумере и Акуома Омеога. Кто из них выйдет на старт, а кто останется в запасе, решится позже.

«Это громадный шаг вперед для спорта в Нигерии. Я горжусь тем, что смогла сыграть роль в продвижении зимних видов спорта в моей стране. Теперь наша цель — так здорово представить Африку на зимней Олимпиаде, как до нас еще никто не делал», — сказала 31-летняя Адигун.

Девушки, кстати, тоже не чураются краудфандинга. И, как и Адеагбо, в этом сезоне выступали только на Кубке Северной Америки.

Мьялитьяна КЛЕР (Мадагаскар)

Горные лыжи

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Мадагаскар спустя 12 лет возвращается на зимние Олимпиады — Игры-2006 в Турине стали дебютными этого африканского острова. В Пхенчхан поедет 16-летняя Мьялитьяна Клер. Она родилась на Мадагаскаре, но, когда Клер был год, ее удочерила французская семья, увезя в Европу. Однако выступать она решила за историческую родину.

На лыжи Клер встала в три года. В девять приняла участие в первых соревнованиях. В 10 — выиграла первую награду. Понятно, что в Пхенчхане ее цель — просто финишировать и набраться опыта, но на Играх-2022 в Пекине она надеется завоевать медаль. Сейчас горные лыжи — это ее основное занятие. Летом Клер ездит тренироваться на ледники в Швейцарию или ЮАР, а образование получает дистанционно.

Занятно, что в свое время Клер два года занималась дзюдо, но в итоге бросила. «Потому что мне это так и не понравилось», — объяснила она.

Педро КАУСИЛЬ (Колумбия)

Конькобежный спорт

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Беговые и горные лыжи, бобслей и скелетон, иногда сани — в этих видах программы почти всегда есть спортсмены из экзотических стран. Бег на коньках — уже редкость. 26-летний Каусиль стал первым южноамериканцем, кто отобрался на зимние Игры в этой дисциплине. В Пхенчхане он выступит на дистанциях 500 и 1000 метров.

Но он — далеко не фрик, какие иногда встречаются на Олимпиадах. Каусиль — один из сильнейших спортсменов в мире в беге на роликовых коньках. Все очень похоже — овал, техника, только без льда. В его активе — несколько побед на чемпионате мира.

«Я решил перейти в коньки, потому что не мог исполнить свою мечту выступить на Олимпиаде, бегая на роликах — этот вид спорта все еще не входит в программу Игр», — объяснил свое решение Каусиль.

Отобраться на Олимпиаду у него получилось с первого раза.

Кстати, Каусиль — не первый, кто сменил ролики на коньки. По этому пути прошли американцы Чад Хедрик и Дерек Парра, которые впоследствии сумели выиграть золото Игр.

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