Российские шорт-трекисты, лыжники и конькобежцы получили экипировку на Игры-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

Форма была выдана в одном из столичных магазинов официального экипировщика Олимпийского комитета России компании ZASPORT.

Основными цветами коллекции стали серый, красный и белый. На предметы экипировки нанесена надпись OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России). В соответствии с регламентом Международного олимпийского комитета (МОК), на олимпийской форме не представлена символика Российской Федерации — флаг, герб.

Ранее сообщалось, что экипирование российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Южную Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля.

Россияне не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны в связи с соответствующим решением исполкома МОК. В олимпийских турнирах смогут принять участие только чистые спортсмены, которые будут соревноваться под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».