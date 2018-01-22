Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Названы самые «токсичные» родственники
Павел Прилучный и Агата Муцениеце показали подросших детей
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Светлана Ходченкова вернулась к бывшему жениху
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Р1
Югра0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн2
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак3
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА2
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив3
Амур0
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Суонси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Малага
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор3
Авангард1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Куньлунь1
Хоккей. НХЛ
23.01
Торонто Мэйпл Ливз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23.01
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
23.01
Миннесота Уайлд
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
23.01
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
23.01
Калгари Флэймз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23.01
Аризона Койотс
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче
В CAS прошли cлушания отстраненных от ОИ российских конькобежцев
Анна Курникова станцевала на яхте под песню Энрике Иглесиаса
Елизавета Боярская обнажилась для новой фотосессии
Найдено спасение от измен
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
10Король Хавьер и прорыв новых русских
18:42 (мск), источник: ТАСС

Российские шорт-трекисты, лыжники и конькобежцы получили экипировку на Игры-2018

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты, лыжники и конькобежцы получили официальную экипировку для выступления под олимпийским флагом на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Источник: ИТАР-ТАСС

Форма была выдана в одном из столичных магазинов официального экипировщика Олимпийского комитета России компании ZASPORT.

Основными цветами коллекции стали серый, красный и белый. На предметы экипировки нанесена надпись OAR — Olympic Athlete from Russia (олимпийский атлет из России). В соответствии с регламентом Международного олимпийского комитета (МОК), на олимпийской форме не представлена символика Российской Федерации — флаг, герб.

Ранее сообщалось, что экипирование российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Южную Корею, стартует 22 января и продлится до 7 февраля.

Россияне не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны в связи с соответствующим решением исполкома МОК. В олимпийских турнирах смогут принять участие только чистые спортсмены, которые будут соревноваться под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

Олимпиада пройдет 9—25 февраля.

 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Аномалия МОК: русского корейца не пускают в Пхенчхан
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче
В CAS прошли cлушания отстраненных от ОИ российских конькобежцев
«Магнитка» победила «Куньлунь» в 500-м матче Тимкина в КХЛ
«Ростов» не смог выиграть во втором матче подряд при Карпине
8 главных выводов по первым матчам ЦСКА в 2018 году
Новости
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Белье, с которым ты не окажешься в неловкой ситуации никогда Если бы нужно было выбрать всего один вид белья,то мы бы не раздумывая отдали свой голос за бесшовный комплект телесного оттенка
Дети
10 вещей, о которых мечтали девочки в 90-е Вряд ли вы сможете объяснить современным детям, почему девочки, выросшие в 90-е, так хотели заполучить эти предметы
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь