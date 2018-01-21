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Сноубордистка Заварзина завоевала бронзу на этапе КМ в Словении
ТАСС, 21 января. Российская сноубордистка Алена Заварзина заняла третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенской Рогле.
ТАСС, 21 января. Российская сноубордистка Алена Заварзина заняла третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенской Рогле.
В утешительном финале она победила Даниэлу Ульбинг из Австрии.
Первое место заняла немка Рамона Терезия Хофмайстер. Второй стала австрийская спортсменка Сабин Шёффманн.
Заварзина является бронзовым призером Олимпиады 2014 года. Также в ее активе золото (2011), серебро (2015) и бронза (2017) чемпионатов мира.