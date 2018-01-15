У России появилась горнолыжная надежда
Российские спортсмены продолжают успешно выступать во многих зимних видах спорта в преддверии Олимпиады в Пхенчхане. На чемпионате Европы по
Российские спортсмены продолжают успешно выступать во многих зимних видах спорта в преддверии Олимпиады в Пхенчхане. На чемпионате Европы по
Медальный урожай в
Завершился чемпионат Европы по
Но на этом успехи россиян не закончились и под занавес в самом зрелищном виде женский квартет выиграл эстафету протяженностью 3000 м, причем Просвирнова принимала участие в забеге и стала двукратной чемпионкой Европы. Компанию лидеру команды составили Татьяна Бородулина, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич.
В общем зачете многоборья Просвирнова финишировала третьей с 49 очками и выиграла свою вторую бронзу чемпионата. Фонтана завоевала золото, а ее соотечественница Мартина Вальцепина — серебро.
Российские мужчины уступили своим соотечественницам по качеству наград, но опередили по количеству. Больше всех отличился Семен Елистратов, выигравший два индивидуальных серебра на 1000 и 1500 м, и одно командное в эстафете на 5000 м.
В многоборье Елистратов повторил результат Просвирновой и завоевал бронзу с 43 очками, уступив голландцу Сьинкле Кнегту и выступающему за Израиль Владиславу Быканову.
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, участвовавший в эстафете, завоевал второе серебро после успеха на дистанции 500 м.
В медальном зачете Россия поднялась на третье место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Лучшими на чемпионате стали голландцы с пятью победами, а на втором месте, благодаря Фонтане и Вальцепине оказалась Италия. По общему же количеству медалей Россия с девятью наградами стала лидером, опередив Голландию (восемь) и Италию (семь).
Саночное серебро Павличенко
С призами завершили этап Кубка мира в немецком Оберхофе российские саночники. Семен Павличенко финишировал вторым, проиграв только набирающему форму олимпийскому чемпиону Феликсу Лоху из Германии.
Лох выступил на голову сильнее всех и привез Павличенко 0,267 секунды, в то время как россиянин в борьбе за серебро опередил еще одного представителя Германии Анди Лангенхана на 0,028 секунды.
У женщин обидное четвертое место заняла Татьяна Иванова, которая ничего не смогла противопоставить немецкому триумвирату Дайане Айтбергер, Натали Гейзенбергер и Татьяне Хюфнер.
В мужских двойках Александр Денисьев и Владислав Антонов стали лучшими в российской команде с восьмым результатом, а победу одержали, что не удивительно, хозяева соревнований Тони Эггерт и Саша Бенекен.
Российская сенсация в горных лыжах
Главную сенсацию минувших выходных сотворил российский горнолыжник Павел Трихичев. 25-летний спортсмен из Мончегорска, ранее особенно не хватавший звезд с неба, завоевал серебро на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене в комбинации.
Нынешний сезон складывается для Трихичева здорово, и он уже дважды попадал в комбинации в очки на этапах Кубка мира до старта в Венгене, в то время как за всю предыдущую карьеру делал это только однажды.
И все равно, столь высокого результата от россиянина вряд ли
Зато в слаломе россиянин ошеломил всех, промчавшись по дистанции за 50 с ровно и выйдя на итоговое второе место в зачете этапа после Виктора
Это первый подиум российских горнолыжников в текущем сезоне, а Трихичев, лучшим олимпийским результатом которого является 24-е место в суперкомбинации в Сочи-2014, должен стать нашей надеждой в Пхенчхане.
«Мы ожидали этого результата, сюрпризом для нас серебро Трихичева не стало — спортсмен входит в предварительную заявку сборной на Олимпиаду, — рассказал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников.
— Самому Павлу психологически этот результат важен, он придаст ему позитивных эмоций и уверенности перед Играми. Планируем, что в Пхенчхане он выступит в трех дисциплинах — олимпийской комбинации,
Васильев травмировался
А вот прыгунам с трамплина не повезло. Их соревнования на этапе в
Тем не менее лидер сборной России Дмитрий Васильев получил во время тренировки в Австрии травму при приземлении после прыжка.
«У Дмитрия ушиб обеих рук и небольшое сотрясение, но к чемпионату мира по полетам, который пройдет в следующие выходные, он будет в порядке», — рассказал президент Федерации прыжков с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский агентству «Р-Спорт».
Устюгов поправился
А вот российский лыжник Сергей Устюгов, который снялся
«Устюгов восстановился от последствий травмы, повреждение было незначительным, думаю, что все будет нормально. Сергей прикладывает все усилия, чтобы подготовиться именно к Олимпийским играм, — приводит слов
— Сейчас в первую очередь необходимо, чтобы последствия травмы не повлияли на психологическое состояние Устюгова. Для этого нужно стартовать, тогда все придет в норму.
Теперь Устюгов примет участие в предолимпийском этапе Кубка мира, который пройдет в Австрии