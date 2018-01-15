У России появилась горнолыжная надежда

Источник: Газета.Ру

Медальный урожай в шорт-треке

Завершился чемпионат Европы по шорт-треку в Дрездене, и в последний день соревнований Россия мощно прибавила в неофициальном медальном зачете. Бронзовый призер в забеге на 500 м София Просвирнова добавила в свою коллекцию золото на 3000 м, опередив в суперфинале грозную итальянку Арианну Фонтану и Сюзанн Шултинг из Нидерландов.

Но на этом успехи россиян не закончились и под занавес в самом зрелищном виде женский квартет выиграл эстафету протяженностью 3000 м, причем Просвирнова принимала участие в забеге и стала двукратной чемпионкой Европы. Компанию лидеру команды составили Татьяна Бородулина, Екатерина Ефременкова и Эмина Малагич.

В общем зачете многоборья Просвирнова финишировала третьей с 49 очками и выиграла свою вторую бронзу чемпионата. Фонтана завоевала золото, а ее соотечественница Мартина Вальцепина — серебро.

Российские мужчины уступили своим соотечественницам по качеству наград, но опередили по количеству. Больше всех отличился Семен Елистратов, выигравший два индивидуальных серебра на 1000 и 1500 м, и одно командное в эстафете на 5000 м.

В многоборье Елистратов повторил результат Просвирновой и завоевал бронзу с 43 очками, уступив голландцу Сьинкле Кнегту и выступающему за Израиль Владиславу Быканову.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, участвовавший в эстафете, завоевал второе серебро после успеха на дистанции 500 м.

В медальном зачете Россия поднялась на третье место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Лучшими на чемпионате стали голландцы с пятью победами, а на втором месте, благодаря Фонтане и Вальцепине оказалась Италия. По общему же количеству медалей Россия с девятью наградами стала лидером, опередив Голландию (восемь) и Италию (семь).

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Саночное серебро Павличенко

С призами завершили этап Кубка мира в немецком Оберхофе российские саночники. Семен Павличенко финишировал вторым, проиграв только набирающему форму олимпийскому чемпиону Феликсу Лоху из Германии.

Лох выступил на голову сильнее всех и привез Павличенко 0,267 секунды, в то время как россиянин в борьбе за серебро опередил еще одного представителя Германии Анди Лангенхана на 0,028 секунды.

У женщин обидное четвертое место заняла Татьяна Иванова, которая ничего не смогла противопоставить немецкому триумвирату Дайане Айтбергер, Натали Гейзенбергер и Татьяне Хюфнер.

В мужских двойках Александр Денисьев и Владислав Антонов стали лучшими в российской команде с восьмым результатом, а победу одержали, что не удивительно, хозяева соревнований Тони Эггерт и Саша Бенекен.

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Российская сенсация в горных лыжах

Главную сенсацию минувших выходных сотворил российский горнолыжник Павел Трихичев. 25-летний спортсмен из Мончегорска, ранее особенно не хватавший звезд с неба, завоевал серебро на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене в комбинации.

Нынешний сезон складывается для Трихичева здорово, и он уже дважды попадал в комбинации в очки на этапах Кубка мира до старта в Венгене, в то время как за всю предыдущую карьеру делал это только однажды.

И все равно, столь высокого результата от россиянина вряд ли кто-то всерьез ждал. Особенно после первой попытки в скоростном спуске, которую Трихичев закончил лишь с 29-м результатом в 2,5 с от лидировавшего австрийца Винсента Крихмайера.

Зато в слаломе россиянин ошеломил всех, промчавшись по дистанции за 50 с ровно и выйдя на итоговое второе место в зачете этапа после Виктора Муффа-Жанде, которому в итоге уступил лишь 0,56 с.

Это первый подиум российских горнолыжников в текущем сезоне, а Трихичев, лучшим олимпийским результатом которого является 24-е место в суперкомбинации в Сочи-2014, должен стать нашей надеждой в Пхенчхане.

«Мы ожидали этого результата, сюрпризом для нас серебро Трихичева не стало — спортсмен входит в предварительную заявку сборной на Олимпиаду, — рассказал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников.

— Самому Павлу психологически этот результат важен, он придаст ему позитивных эмоций и уверенности перед Играми. Планируем, что в Пхенчхане он выступит в трех дисциплинах — олимпийской комбинации, слаломе-гиганте и слаломе.

Васильев травмировался

А вот прыгунам с трамплина не повезло. Их соревнования на этапе в Бад-Миттендорфе были отменены из-за сильного ветра.

Изначально была отменена только квалификация, затем организаторый несколько раз переносили старт первой попытки, но позже было принято решение не проводить соревнования вообще.

Тем не менее лидер сборной России Дмитрий Васильев получил во время тренировки в Австрии травму при приземлении после прыжка.

«У Дмитрия ушиб обеих рук и небольшое сотрясение, но к чемпионату мира по полетам, который пройдет в следующие выходные, он будет в порядке», — рассказал президент Федерации прыжков с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский агентству «Р-Спорт».

Устюгов поправился

А вот российский лыжник Сергей Устюгов, который снялся из-за травмы спины с последнего этапа престижной многодневки «Тур де Ски», которую выиграл год назад, восстановился от повреждения.

«Устюгов восстановился от последствий травмы, повреждение было незначительным, думаю, что все будет нормально. Сергей прикладывает все усилия, чтобы подготовиться именно к Олимпийским играм, — приводит слов вице-президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергея Крянина ТАСС.

— Сейчас в первую очередь необходимо, чтобы последствия травмы не повлияли на психологическое состояние Устюгова. Для этого нужно стартовать, тогда все придет в норму.