Сноубордист Логинов победил в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии, Соболев — второй

В финале он опередил соотечественника Андрея Соболева. Первую тройку замкнул итальянец Маурицио Бормолини, победивший в заезде за бронзу россиянина Дмитрия Сарсембаева.

Сноубордиста Тудегешева стала второй в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии

17-летний Логинов впервые в карьере стал победителем этапа Куба мира. Он 13 раз выходил на старт этапов КМ и один раз стал призером — в декабре занял второе место в параллельном слаломе в итальянской Кортине-д’Ампеццо.