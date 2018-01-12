Сноубордист Логинов победил в параллельном слаломе на этапе КМ в Австрии, Соболев — второй
ТАСС, 12 января. Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском
ТАСС, 12 января. Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в австрийском
В финале он опередил соотечественника Андрея Соболева. Первую тройку замкнул итальянец Маурицио Бормолини, победивший в заезде за бронзу россиянина Дмитрия Сарсембаева.
Россиянин Вик Уайлд стал 17-м, Валерий Колегов — 23-м, Константин Котов — 31-м, Константин Шипилов — 32-м.
17-летний Логинов впервые в карьере стал победителем этапа Куба мира. Он 13 раз выходил на старт этапов КМ и один раз стал призером — в декабре занял второе место в параллельном слаломе в итальянской Кортине-д’Ампеццо.
В общем зачете Кубка мира лидирует швейцарец Невин Галмарини (3020). Соболев занимает третье место (2690), Логинов — пятое (1969), Вик Уайлд — 11-е (1166), Сарсембаев — 12-е (1150). В субботу в