Адвокат: Решение комиссии МОК по делам Демченко и Крюкова ожидается до 25 декабря

Комиссия рассмотрела дела нескольких спортсменов, в их числе — лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, конькобежец Иван Скобрев, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. На заседании присутствовали Демченко и Иванова.

Заседание дисциплинарной комиссии МОК прошло в среду в швейцарской Лозанне, где расположена штаб-квартира организации. На сегодня дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 32 российских спортсмена. Количество дел спортсменов сборной России, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось с 36 до 46.