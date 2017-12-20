Комиссия МОК рассмотрела дела Демченко и Крюкова, решение не объявлено

Комиссия рассмотрела дела несколько спортсменов, в их числе — лыжники Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, саночники Демченко и Татьяна Иванова. На заседании присутствовали Демченко и Иванова.

«Заседание прошло, решение озвучено не было», — сказал Пацев.

Крюков и Бессмертных на Олимпиаде в Сочи завоевали по серебряной медали: первый — в командном спринте, второй — в эстафете, однако оба уже были лишены наград по причине аннулированных ранее комиссией Освальда результатов Максима Вылегжанина.

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряных медали (в личном турнире и в эстафете), в активе Ивановой — серебро (эстафета). Сразу после окончания Олимпиады он принял решение завершить карьеру спортсмена и в настоящее время является главным тренером национальной команды по санному спорту.