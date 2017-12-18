Воевода лишен титула, Юсков оправдан

Источник: Спорт-Экспресс

Комиссия МОК под руководством Денниса Освальда опубликовала решение об аннулировании результатов двукратного олимпийского чемпиона Алексея Воеводы на Играх в Сочи. За участие в манипуляциях с допинг-пробами разгоняющий «двойки» и «четверки» Александра Зубкова и знаменитый армрестлер пожизненно лишен олимпийской аккредитации и должен будет вернуть в Лозанну оба олимпийских золота. Впрочем, 37-летний спортсмен, известный своими эпатажными высказываниями, давно заявил, что не согласен с обвинениями, не собирается выполнять требования МОК и предложил Освальду самому приехать за отобранными наградами в Россию.

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ДЕПУТАТ

Мотивировочная часть вердикта по делу Воеводы не опубликована, но можно предположить, что разгоняющему ставят в вину тоже, что и его пилоту Александру Зубкову — слишком высокую концентрацию соли в биоматериале, якобы свидетельствующую о его подмене. По непонятным причинам досье Воеводы было закрыто Освальдом последним из всех дел наших бобслеистов и скелетонистов, но логики в слушаниях и публикациях приговоров дисциплинарной комиссией МОК не прослеживается уже очень давно. Имя Воеводы также фигурировало в «списке Дюшес», содержащим фамилии спортсменов-потребителей стероидного «коктейля Родченкова». И это обвинения в свете давнего увлечения Алексея веганством выглядело особенно дико.

Дополнительные нюансы решение МОК приобретает еще и потому, что год назад Воевода был избран депутатом Госдумы и по сей день является российским парламентарием. О том, что Родченков выдвинул обвинения в адрес Воеводы, «СЭ» написал еще в июне 2016 года. Тогда Алексей даже собирался судиться по этому поводу с нашей газетой, но, к сожалению, информация о наличии «дела Воеводы» в итоге подтвердилась. Бобслеист, который возобновил карьеру исключительно ради Олимпиады в родном городе и завершивший выступления после Игр, сильно переживал по поводу допинговых обвинений, считая их политическими.

— Нам стремились нанести удар в максимально уязвимое место, а Олимпиада сплотила всех граждан нашей страны. Она показала всем современную, добрую, приветливую Россию. Мы обещали провести лучшие Игры — и провели. Ни у кого не возникло и толики сомнения. Но вдруг возникает какой-то странный скандал. Основанный на показаниях странного человека, которого здесь уволили с работы… Я даже представить не мог, что такое может произойти. Описывать слова сумасшедшего и его позицию мне сложно, потому что у меня стабильная психика. И описывать умозаключения человека, который, похоже, постоянно находится в каком-то измененном состоянии сознания, невозможно, — говорил Воевода в интервью «СЭ» две недели назад.

ОСВАЛЬД ЗАСЛУЖИЛ КАНИКУЛЫ?

Кардинально отличается от вердикта по делу Воеводы сообщение о прекращении расследования в отношении другого российского спортсмена. Фамилия оправданного в пресс-релизе МОК по традиции не названа, но, по информации insidethegames.biz, речь идет о трехкратном чемпионе мира по конькобежному спорту Денисе Юскове.

— Я даже не знал, что меня в чем-то подозревают и проводится какое-то расследование, — признался Юсков в интервью «СЭ». — Услышал только что обо всем от журналистов. Никаких бумаг мне никогда не приходило. Все это — какой-то сюрприз. Хорошо, что он оказался приятным.

В свете обвинительного уклона большинства решений комиссии Освальда, сюрприз действительно приятный. Из четырех десятков рассмотренных дел оправданием без слушаний пока закончилась только сага фигуристки Аделины Сотниковой. Юсков, недавно побивший рекорд мира на дистанции 1500 метров, является явным претендентом на золото Олимпиады в Пхенчхане. Правда, для того, чтобы вступить на Играх-2018 в нейтральном статусе ему придется окончательно отчистить свое имя еще от одной давней допинговой истории. Но тот факт, что сейчас наш звездный спортсмен выведен из-под удара комиссии Освальда, несмотря на присутствие своего имени в «списке Дюшес», уже огромное облегчение.