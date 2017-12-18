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18 декабря, источник: Р-Спорт

Тренер сборной России по сноуборду оценил форму Вика Уайлда перед ОИ-2018

МОСКВА, 18 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд показывает высокую скорость в преддверии Игр в южнокорейском Пхенчхане, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации сноуборда России (ФСР) и главный тренер национальной команды Денис Тихомиров.

Источник: РИА "Новости"

Уайлд занял четвертое место на первом этапе Кубка мира в параллельном гигантском слаломе в итальянской Карецце. На следующем этапе в «гиганте» в итальянском Кортина д’Ампеццо россиянин не финишировал, а в соревнованиях в параллельном слаломе стал четвертым.

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«Вик набирает форму. Наверное, он расстроился из-за поражения в последнем заезде за третье место. Тем не менее он очень мощно едет в этом сезоне. Есть небольшие недочеты, но главное, что он сам быстро едет. Он сам проигрывает или выигрывает. Это приятный и важный момент — скольжение Уайлда хорошее, конкурентное сейчас. Если Вик задает тон, то он выигрывает заезд», — сказал Тихомиров по телефону.

Алена Заварзина занимала четвертое, семнадцатое и шестое места на первых стартах сезона. «Алена уже показала четвертое место в “гиганте”, это ее коронный вид. Она в нормальной форме сейчас. Важно, что Заварзина выступает на позитиве, улыбается всегда, настрой хороший», — отметил Тихомиров.

По словам главы ФСР, в мужской сборной России в поворотных дисциплинах на данный высокая конкуренция.

«Сейчас все ребята неплохо выступают. Это и Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Логинов. У Валерия Колегова, Дмитрия Сарсембаева тоже неплохие результаты в “гиганте”. Конкуренция в команде высокая, всем надо добавлять, так как только четыре места (в олимпийской сборной в “гиганте”). Все после первых стартов выполнили дополнительные квалификационные требования, планку повысили. Теперь надо сохранять эти результаты и улучшать их», — заявил Тихомиров.

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