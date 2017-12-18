Тренер сборной России по сноуборду оценил форму Вика Уайлда перед ОИ-2018
МОСКВА, 18 дек —
МОСКВА, 18 дек —
Уайлд занял четвертое место на первом этапе Кубка мира в параллельном гигантском слаломе в итальянской Карецце. На следующем этапе в «гиганте» в итальянском Кортина д’Ампеццо россиянин не финишировал, а в соревнованиях в параллельном слаломе стал четвертым.
«Вик набирает форму. Наверное, он расстроился
Алена Заварзина занимала четвертое, семнадцатое и шестое места на первых стартах сезона. «Алена уже показала четвертое место в “гиганте”, это ее коронный вид. Она в нормальной форме сейчас. Важно, что Заварзина выступает на позитиве, улыбается всегда, настрой хороший», — отметил Тихомиров.
По словам главы ФСР, в мужской сборной России в поворотных дисциплинах на данный высокая конкуренция.
«Сейчас все ребята неплохо выступают. Это и Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Логинов. У Валерия Колегова, Дмитрия Сарсембаева тоже неплохие результаты в “гиганте”. Конкуренция в команде высокая, всем надо добавлять, так как только четыре места (в олимпийской сборной в “гиганте”). Все после первых стартов выполнили дополнительные квалификационные требования, планку повысили. Теперь надо сохранять эти результаты и улучшать их», — заявил Тихомиров.