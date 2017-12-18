Тренер сборной России по сноуборду оценил форму Вика Уайлда перед ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

Уайлд занял четвертое место на первом этапе Кубка мира в параллельном гигантском слаломе в итальянской Карецце. На следующем этапе в «гиганте» в итальянском Кортина д’Ампеццо россиянин не финишировал, а в соревнованиях в параллельном слаломе стал четвертым.

Читайте также Сноубордисты Уайлд и Заварзина согласны выступить на Играх в нейтральном статусе

«Вик набирает форму. Наверное, он расстроился из-за поражения в последнем заезде за третье место. Тем не менее он очень мощно едет в этом сезоне. Есть небольшие недочеты, но главное, что он сам быстро едет. Он сам проигрывает или выигрывает. Это приятный и важный момент — скольжение Уайлда хорошее, конкурентное сейчас. Если Вик задает тон, то он выигрывает заезд», — сказал Тихомиров по телефону.

Алена Заварзина занимала четвертое, семнадцатое и шестое места на первых стартах сезона. «Алена уже показала четвертое место в “гиганте”, это ее коронный вид. Она в нормальной форме сейчас. Важно, что Заварзина выступает на позитиве, улыбается всегда, настрой хороший», — отметил Тихомиров.

По словам главы ФСР, в мужской сборной России в поворотных дисциплинах на данный высокая конкуренция.