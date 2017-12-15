Курашов: Сборная России по фристайлу готова бороться за медали на Олимпиаде-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу прошло заседание коллегии Министерства спорта РФ, в ходе которой министр спорта Павел Колобков и руководители национальных федераций обсуждали ход подготовки атлетов к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

«Речь [на заседании] шла о подготовке к Олимпиаде и заключительных этапах этой подготовки. Я могу сказать, что уровень подготовки сборной по фристайлу — достойный, наши спортсмены готовы бороться за самые высокие места. Главное, чтобы мы полностью реализовали потенциал и не было предвзятого судейства. Команда сейчас всем обеспечена, находится в хороших условиях и ни в чем не нуждается», — сказал Курашов.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о недопуске сборной России до Олимпиады-2018. Спортсмены смогут выступить на Играх под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией МОК.

«Мы смотрим на эти вещи с профессиональной стороны — за период с 1 июня прошлого года по сегодняшний день у наших спортсменов взяли 140 допинг проб, претензий к нам нет. Спортсмены относятся к этой ситуации с пониманием, все осознают, что происходит. Ребята и тренеры стараются на это не реагировать, их задача — тренироваться и побеждать. Нужно отобраться на Олимпиаду и выступить там достойно», — сказал Курашов.