Курашов: Сборная России по фристайлу готова бороться за медали на Олимпиаде-2018

В пятницу прошло заседание коллегии Министерства спорта РФ, в ходе которой министр спорта Павел Колобков и руководители национальных федераций обсуждали ход подготовки атлетов к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
«Речь [на заседании] шла о подготовке к Олимпиаде и заключительных этапах этой подготовки. Я могу сказать, что уровень подготовки сборной по фристайлу — достойный, наши спортсмены готовы бороться за самые высокие места. Главное, чтобы мы полностью реализовали потенциал и не было предвзятого судейства. Команда сейчас всем обеспечена, находится в хороших условиях и ни в чем не нуждается», — сказал Курашов.
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о недопуске сборной России до Олимпиады-2018. Спортсмены смогут выступить на Играх под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией МОК.
«Мы смотрим на эти вещи с профессиональной стороны — за период с 1 июня прошлого года по сегодняшний день у наших спортсменов взяли 140 допинг проб, претензий к нам нет. Спортсмены относятся к этой ситуации с пониманием, все осознают, что происходит. Ребята и тренеры стараются на это не реагировать, их задача — тренироваться и побеждать. Нужно отобраться на Олимпиаду и выступить там достойно», — сказал Курашов.
Также собеседник ТАСС отметил, что команда уже определилась с местом проведения заключительных этапов подготовки сборной к Играм-2018. «План подготовки продуман с лета, места заключительных этапов подготовки определены — команда акробатики и могула будут готовиться на базе “Горная Саланга” в Кемеровской области, команда ски-кросса — на горном воздухе в Южно-Сахалинске, там есть профили трасс, по которым мы будем готовиться. Команда слоупстайла будет готовиться в Америке, поскольку в России нет трасс достойного уровня, а по хафпайпу — в Швейцарии», — рассказал Курашов, добавив, что сборная России по фристайлу находится в хороших условиях перед Олимпийскими играми и ни в чем не нуждается.