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20:14 (мск), источник: ТАСС

Курашов: Сборная России по фристайлу готова бороться за медали на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Подготовка сборной России по фристайлу проходит по плану, спортсмены способны бороться за самые высокие места на Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу прошло заседание коллегии Министерства спорта РФ, в ходе которой министр спорта Павел Колобков и руководители национальных федераций обсуждали ход подготовки атлетов к Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

«Речь [на заседании] шла о подготовке к Олимпиаде и заключительных этапах этой подготовки. Я могу сказать, что уровень подготовки сборной по фристайлу — достойный, наши спортсмены готовы бороться за самые высокие места. Главное, чтобы мы полностью реализовали потенциал и не было предвзятого судейства. Команда сейчас всем обеспечена, находится в хороших условиях и ни в чем не нуждается», — сказал Курашов.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о недопуске сборной России до Олимпиады-2018. Спортсмены смогут выступить на Играх под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией МОК.

«Мы смотрим на эти вещи с профессиональной стороны — за период с 1 июня прошлого года по сегодняшний день у наших спортсменов взяли 140 допинг проб, претензий к нам нет. Спортсмены относятся к этой ситуации с пониманием, все осознают, что происходит. Ребята и тренеры стараются на это не реагировать, их задача — тренироваться и побеждать. Нужно отобраться на Олимпиаду и выступить там достойно», — сказал Курашов.

Также собеседник ТАСС отметил, что команда уже определилась с местом проведения заключительных этапов подготовки сборной к Играм-2018. «План подготовки продуман с лета, места заключительных этапов подготовки определены — команда акробатики и могула будут готовиться на базе “Горная Саланга” в Кемеровской области, команда ски-кросса — на горном воздухе в Южно-Сахалинске, там есть профили трасс, по которым мы будем готовиться. Команда слоупстайла будет готовиться в Америке, поскольку в России нет трасс достойного уровня, а по хафпайпу — в Швейцарии», — рассказал Курашов, добавив, что сборная России по фристайлу находится в хороших условиях перед Олимпийскими играми и ни в чем не нуждается.

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