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19:32 (мск), источник: Р-Спорт

Тудегешева, Заварзина и Уайлд не попали в призеры на этапе КМ по сноуборду

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт. Сноубордисты Александр Пайер из Австрии и Эстер Ледецкая из Чехии победили в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Источник: РИА "Новости"

У мужчин вторым и третьим стали итальянец Роланд Фишналлер и француз Сильвен Дюфур соответственно.

Россиянин Валерий Колегов — 7-й, Андрей Соболев — 16-й, Дмитрий Логинов — 20-й, Дмитрий Сарсембаев — 21-й, Дмитрий Карлагачев — 36-й, Константин Шипилов — 40-й, Константин Котов — 49-й, Максим Рогозин — 51-й, Вик Уайлд не финишировал.

У женщин второе место заняла немка Селина Йорг, третье — Клаудиа Риглер из Австрии.

Среди россиянок лучший результат у Екатерины Тудегешевой — 10-е место. Алена Заварзина — 17-я, Елизавета Салихова — 18-я, Милена Быкова — 23-я, Наталья Соболева — 24-я, Екатерина Илюхина — 28-я, Екатерина Хатомченкова — 33-я, Александра Ширшова — 42-я, Мария Валова — 43-я.

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