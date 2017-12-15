Тудегешева, Заварзина и Уайлд не попали в призеры на этапе КМ по сноуборду
МОСКВА, 15 дек —
МОСКВА, 15 дек —
У мужчин вторым и третьим стали итальянец Роланд Фишналлер и француз Сильвен Дюфур соответственно.
Россиянин Валерий Колегов — 7-й, Андрей Соболев — 16-й, Дмитрий Логинов — 20-й, Дмитрий Сарсембаев — 21-й, Дмитрий Карлагачев — 36-й, Константин Шипилов — 40-й, Константин Котов — 49-й, Максим Рогозин — 51-й, Вик Уайлд не финишировал.
У женщин второе место заняла немка Селина Йорг, третье — Клаудиа Риглер из Австрии.
Среди россиянок лучший результат у Екатерины Тудегешевой — 10-е место. Алена Заварзина — 17-я, Елизавета Салихова — 18-я, Милена Быкова — 23-я, Наталья Соболева — 24-я, Екатерина Илюхина — 28-я, Екатерина Хатомченкова — 33-я, Александра Ширшова — 42-я, Мария Валова — 43-я.