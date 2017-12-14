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17:18 (мск), источник: ТАСС

Организаторы Кубка мира перепутали гимн России во время награждения сноубордиста Соболева

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы этапа Кубка мира по сноуборду в итальянской Карецце ошиблись и поставили неизвестную музыку вместо гимна России во время церемонии награждения Андрея Соболева.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС рассказал президент Федерации сноуборда России, главный тренер команды Денис Тихомиров.

В четверг российский сноубордист Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира. Еще один россиянин Вик Вайлд стал четвертым, Дмитрий Сарсембаев и Константин Котов не смогли пройти в ¼ финала.

Во время награждения Соболева был один момент — врубили гимн, но заиграла непонятная музыка, точно не наш гимн. Это не заговор, конечно — просто ошибка. Мы общаемся с директоратом, у нас хорошие отношения. В следующий раз такой ошибки организаторы не допустят.
Денис Тихомиров

«Что касается победы Соболева, то это здорово. До старта присутствовала определенная нервозность — ребята ведь читают новости, следят. Плюс, это лишь старт сезона — он все никак не мог определиться с доской, — продолжил Тихомиров. — Но в квалификации Соболев победил, а в финале разделал всех под орех».

У женщин победу одержала Эстер Ледецкая из Чехии. Второе место заняла немка Рамона Хофмейстер. В заезде за третье место австрийка Ине Мешик опередила россиянку Алену Заварзину. Екатерина Тудегешева не прошла в полуфинал, Елизавета Салихова, Милена Быкова и Екатерина Илюхина не сумели выйти в ¼ финала.

«Отмечу Вика [Вайлда] — он мощно раскатился. Вообще, сегодня уникальный для нас день. Впервые в истории сразу девять наших ребят участвовали в больших финалах. Это приятно удивило», — сказал Тихомиров.

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