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17:17 (мск), источник: ТАСС

Российский сноубордист Соболев победил в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

ТАСС, 14 декабря. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Карецце.

В финале Соболев преодолел трассу быстрее швейцарца Невина Галмарини. Третье место занял еще один представитель Швейцарии Дарио Кавиецель, в малом финале опередивший россиянина Вика Вайлда.

Другие российские сноубордисты Дмитрий Сарсембаев и Константин Котов не смогли пройти в ¼ финала.

Победительницей соревнований среди женщин стала Эстер Ледецкая из Чехии. Второе место заняла немка Рамона Хофмейстер. В заезде за третье место австрийка Ине Мешик опередила россиянку Алену Заварзину.

Екатерина Тудегешева не прошла в полуфинал, а Елизавета Салихова, Милена Быкова и Екатерина Илюхина не сумели выйти в ¼ финала.

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