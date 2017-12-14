Российский сноубордист Соболев победил в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ
ТАСС, 14 декабря. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Карецце.
ТАСС, 14 декабря. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в итальянской Карецце.
В финале Соболев преодолел трассу быстрее швейцарца Невина Галмарини. Третье место занял еще один представитель Швейцарии Дарио Кавиецель, в малом финале опередивший россиянина Вика Вайлда.
Другие российские сноубордисты Дмитрий Сарсембаев и Константин Котов не смогли пройти в ¼ финала.
Победительницей соревнований среди женщин стала Эстер Ледецкая из Чехии. Второе место заняла немка Рамона Хофмейстер. В заезде за третье место австрийка Ине Мешик опередила россиянку Алену Заварзину.
Екатерина Тудегешева не прошла в полуфинал, а Елизавета Салихова, Милена Быкова и Екатерина Илюхина не сумели выйти в ¼ финала.