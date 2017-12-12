Сноубордисты Уайлд и Заварзина согласны выступить на Играх в нейтральном статусе

Во вторник олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) проголосовало за участие российских спортсменов в Играх в нейтральном статусе. Конкретные критерии выступления российских спортсменов будут рассмотрены на встрече представителей ОКР со специальной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) 15 декабря.
«Мы связывались со всеми спортсменами-лидерами, все хотят [выступить на Играх]», — добавил Тихомиров, ответив утвердительно на вопрос о согласии Уайлда и Заварзиной.
5 декабря МОК временно приостановил членство ОКР в организации, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для чистых спортсменов выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения. МОК будет принимать решение о допуске того или иного спортсмена самостоятельно.