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14:50 (мск), источник: ТАСС

Сноубордисты Уайлд и Заварзина согласны выступить на Играх в нейтральном статусе

МАГДЕБУРГ /Германия/, 12 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Сочи по сноуборду Вик Уайлд и бронзовый призер Игр 2014 года Алена Заварзина согласны выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Во вторник олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) проголосовало за участие российских спортсменов в Играх в нейтральном статусе. Конкретные критерии выступления российских спортсменов будут рассмотрены на встрече представителей ОКР со специальной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) 15 декабря.

«Мы связывались со всеми спортсменами-лидерами, все хотят [выступить на Играх]», — добавил Тихомиров, ответив утвердительно на вопрос о согласии Уайлда и Заварзиной.

5 декабря МОК временно приостановил членство ОКР в организации, что привело к запрету на участие сборной России на Олимпиаде-2018 под национальным флагом. При этом МОК сохранил возможность для чистых спортсменов выступить на Олимпийских играх при соблюдении требований специальной комиссии по допинг-контролю и при отсутствии в прошлом наказаний за допинговые нарушения. МОК будет принимать решение о допуске того или иного спортсмена самостоятельно.

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