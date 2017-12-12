Сноубордисты Уайлд и Заварзина согласны выступить на Играх в нейтральном статусе

Во вторник олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) проголосовало за участие российских спортсменов в Играх в нейтральном статусе. Конкретные критерии выступления российских спортсменов будут рассмотрены на встрече представителей ОКР со специальной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) 15 декабря.

«Мы связывались со всеми спортсменами-лидерами, все хотят [выступить на Играх]», — добавил Тихомиров, ответив утвердительно на вопрос о согласии Уайлда и Заварзиной.