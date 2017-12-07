Мухамедиулы: Казахстан примет участие в Олимпиаде-2018

«Сегодня было выступление Владимира Путина, где он призвал, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх, у кого есть желание. Я придерживаюсь его точки зрения, это очень правильно. Владимир Владимирович четко сказал, что спортсмены активно готовятся, и независимо под каким флагом, нейтральным или Международного комитета, главное чтобы они принимали участие, в этом нет нарушения. Конечно, он сторонник спортсменов, я с удовольствием разделяю его точку зрения», — сказал министр Арыстанбек Мухамедиулы.

Он высказал уверенность в том, что казахстанские спортсмены в данный момент активно готовятся, чтобы достойно выступить на Олимпиаде-2018.

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«Вы знаете, мы сейчас министерством инициировали, в ближайшее время будем вносить в Парламент (законопроект — прим. автора) об ответственности по антидопинговой деятельности. Конечно, у нас однозначная позиция. Должна быть к допингу нулевая терпимость само понятие нужно искоренять. Когда мы внесем в закон ответственность о примирении допинга, можно сказать что этот вопрос будет в Казахстане неприемлем», — добавил он.

Глава МКС РК также прокомментировал предложение российского депутата Казахстану воздержаться от участия в Олимпийских играх 2018 года.

«Это точка зрения. Она у каждого есть. И если реагировать на высказывания каждой личности, то это будет неправильно. Есть государственный подход и мы должны придерживаться этой линии.

Казахстан активно готовится, сейчас идут лицензионные сборы.

В данное время мы имеем уже 17 лицензий, что очень отрадно. Наша задача сейчас — побольше завоевать лицензий и достойно выступить на Олимпиаде", — заключил министр культуры и спорта.

«Мы тоже это проходили». Казахстанские олимпийцы прокомментировали решение МОК о дисквалификации России.

Напомним, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.