Вика Уайлд: Спортсмены — это и есть маленькие люди

— Да, и хочу сказать, что тем, кто пытается выпихнуть Трампа и говорит, что он засранец, которому не место в Белом доме, надо понять, что даже если он не заслуживает быть президентом, гребаные люди гребаной Америки за него проголосовали. Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что говорят в новостях. Это просто смешно. Например, в любой статье The New York Times, которую я читал во время избирательной кампании, было написано: «Хиллари Клинтон прекрасна, а Берни Сандерс — отстой». Потому что владельцы The New York Times хотели, чтобы Хилари была президентом, поэтому и затыкали Сандерса. У него не было шансов. А сейчас они пишут о том, что Россия — отстой. Потому что они по определенным причинам не любят Россию. Они не любят Россию и они не любят Трампа. Они объединили две эти составляющие вместе и держат их на уровне плинтуса. Но правда — она ведь где-то посередине.