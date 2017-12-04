Кулижников дисквалифицирован в Калгари. И это не допинг

Источник: Газета.Ру

Досадная ошибка Кулижникова.

На третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари российские спортсмены завоевали несколько медалей, среди них три — высшего достоинства.

В первый же день соревнований девушки выиграли с большим преимуществом командный спринт.

Читайте также Российский конькобежец Кулижников получил в Калгари памятное кольцо за рекорд катка

Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова опередили ставшую второй Норвегию на 1,54 секунды, что на трех кругах дистанции (1200 м) представляет огромный отрыв. Бронзу завоевала команда Китая.

Мужчины в этой же дисциплине остались вторыми, уступив канадцам 0,94 секунды. Ни Павел Кулижников, ни Денис Юсков в составе четверки не бежали. Возможно, это послужило причиной такого большого отставания от соперника.

Однако в борьбе за серебро россияне обошли на 0,28 секунды грозных голландцев во главе с Каем Вербеем, что могут записать себе в актив.

Также неплохо выступил Данил Синицын, который в дивизионе B стал вторым на дистанции 5000 м, проиграв только голландцу Бобу де Вризу. Стоит отметить, что стайерские дисциплины — вотчина голландцев, когда как в российской истории крайне редко появлялись сильные конькобежцы на длинные дистанции.

Во второй день выигравшая золото в командном спринте Екатерина Шихова пополнила личную коллекцию медалей серебром в забеге на 1000 м.

Конечно, вне конкуренции были американка Хизер Бергсма, опередившая россиянку на 0,33 секунды, и борьба в основном шла за второе место. Любопытно, что в своем забеге Шиховой противостояла ее соотечественница Фаткулина, причем Ольга лидировала на протяжении первых 700 метров, однако ближе к финишу не смогла удержать преимущества и проиграла Шиховой 0,2 секунды. Такое отставание от серебряной медалистки позволило Фаткулиной подняться лишь на пятую строчку.

На километровой дистанции у мужчин разыгралась настоящая драма.

Фаворит забега Павел Кулижников, как и ожидалось, показал лучшее время и уже готовился праздновать второй в сезоне успех, однако судьи неожиданно дисквалифицировали российского спортсмена за нарушение правил при прохождении дистанции.

На повторе было видно, как в повороте россиянин сбил фишку, что трактуется как заезд на дорожку соперника и попытка сократить себе дистанцию.

В итоге проигравший Кулижникову 0,05 секунды голландец Вербей выиграл забег и завоевал 100 очков в зачет Кубка мира, а второе место досталось еще одному представителю конькобежной державы Кьелду Нейсу. Тройку сильнейших замкнул норвежец Ховард Лорентцен.

Читайте также Конькобежец Юсков победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Калгари

В третий соревновательный день во всей красе перед канадской публикой предстал на своей коронной дистанции Юсков.

Российский спортсмен бежал в паре с голландцем Куном Вервеем, и не исключено, что два сильнейших конькобежца на полуторакилометровой дистанции помогли друг другу подняться на первые две ступени пьедестала почета.

Первую половину забега Вервей прошел на полсекунды быстрее Дениса, однако уже на третьем круге российский спортсмен начал выбирать отставание. И если за круг до финиша голландец еще был впереди, то последнюю 400-метровку Юсков прошел почти на секунду быстрее и в финишном створе опередил своего соперника на 0,62 секунды. Вервей же, несмотря на приличный проигрыш остался вторым, а тройку замкнул серебряный призер на 1000 м Нейс.

Кулижников в воскресенье все-таки одержал победу, но в дивизионе B. На 500-метровой дистанции он показал скромные для себя 34,34 секунды и опередил в борьбе за золото другого россиянина Артема Кузнецова лишь на одну сотую секунды.

Зато Павлу вручили памятное кольцо как обладателю рекорда катка. В ноябре 2015 года Кулижников в пятисотке остановил секундомер на отметке 34,00 секунды.

А у женщин продолжила успешное выступление Шихова, которая снова не осталась без наград. Екатерина собрала полный комплект медалей, добавив к золоту и серебру бронзу на дистанции 1500 м.

Читайте также Устюгов и Большунов устроили охоту на Клэбо

Устюгов набирает ход.

Обескровленная решением ФИС о временном отстранении дисквалифицированных МОК лыжников российская сборная все равно выиграла медали на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

В спринте классическим стилем успешно выступили лидер команды Сергей Устюгов и восходящая звезда Александр Большунов.

Устюгов, неудачно стартовавший в финской Руке, завоевал серебро в спринте, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо, а Большунов замкнул тройку сильнейших. Россияне в финале старались применить командную тактику, но у норвежцев было численное преимущество — сразу три лыжника этой страны попали в решающий забег. В итоге, разыграв все как по нотам, норвежцы вывели на отличную позицию своего лидера, который задолго до финиша убежал в отрыв.

Для Устюгова серебро спринта стало единственным в гоночный уикенд. Если на короткой дистанции победитель Тур де Ски и чемпион мира уже набрал форму, то в дуатлоне 15+15 км он еще не чувствует себя готовым на 100%. В итоге Устюгов пришел к финишу лишь девятым. А первые четыре места на радость местным болельщикам заняли норвежцы. Клаебо продолжил фантастическое начало сезона, выиграв обе гонки на втором этапе Кубка мира.

Читайте также Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге

Медали в санях.

Как известно, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) восстановила российских скелетонистов и бобслеистов в правах, и они теперь могут принимать участие в Кубке мира и чемпионате планеты. Хорошо, что в прошедшие выходные в соревновательном календаре не было запланировано стартов, и Россия пока идет без потерь в Кубке мира. В следующие выходные состоится этап в немецком Винтерберге, где россияне поборются за победу.

В родственном виде спорта — санях — перерыва не было, и в Альтенберге прошел третий этап Кубка мира.

Россиянин Роман Репилов выиграл серебро в мужских одиночках, проиграв только олимпийскому чемпиону Феликсу Лоху.

Однако российский спортсмен смог опередить второго сильного представителя Германии Анди Лангенхана.

В двойках же россиянам не удалось заехать даже в шестерку сильнейших. Лучшими стали Андрей Богданов и Анлрей Медведев, которые показали лишь седьмой результат. А победу одержали вновь представители Германии — Тони Эггерт и Саша Бенекен.

У женщин ударное немецкое трио не оставило шансов никому. Первые три места завоевали соответственно Натали Гейзенбергер, Татьяна Хюфнер и Дайана Айтбергер. Если Гейзенбергер и Хюфнер вели борьбу за золото в своей лиге, то на бронзу претендовали представительницы других стран.

Очень неплохо выступила россиянка Татьяна Иванова, до последнего претендовавшая на медаль, но по сумме двух заездов она уступила Айтбергер всего 0,078 секунды.