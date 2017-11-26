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13:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку

Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи. В итоге МОК требует уменьшить давление на дисциплинарную комиссию Освальда.

Источник: Спорт-Экспресс

Наши спортсмены, наконец, поняли, что дело о «русском допинге» очень скоро может обернуться для них фактически запретом на профессию. Представители зимних видов спорта молчали, когда за железным занавесом оказались российские легкоатлеты, когда не пустили в Рио паралимпийскую сборную и когда пачками лишали медалей участников Олимпиад 2008 и 2012 годов. Теперь пришли за «зимниками», и санкции за спорные допинговые нарушения все-таки перестали быть личным делом наказанных. На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в канадском Уистлере практически все наши спортсмены нанесли на свои сани и бобы надписи «Правда за нами. Сочи-2014». Одновременно на лыжном этапе Кубка мира в финской Руке сборная России поддержала флеш-моб питерского школьника Романа Старкова «No Russia — No Games».

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА ТО, ЧЕГО ТЫ НЕ СОВЕРШАЛ

Конечно, некоторые из участников акций сами находятся под ударом и тоже вот-вот могут быть перемолоты в жерновах комиссии Освальда. Кроме того, босс российских бобслеистов Александр Зубков сам стал жертвой «переписания истории», лишившись двух золотых медалей Сочи-2014. Но сейчас настрой все-таки переменился — обвиненных в допинговых манипуляциях спортсменов поддержали не только наши политики и спортивные начальники, но и коллеги из других видов спорта. Всем стало очевидно, что формальных апелляций в судах недостаточно, и нашим недоброжелателям можно и нужно отвечать публично. Другой вопрос, что со всеми этим акциями мы опоздали минимум на полтора года. Еще перед играми в Рио я предлагал спортсменам открыто бороться за свои права. Но тогда все посчитали, что беды рассосутся сами собой, и что «русское дело» можно утрясти только на уровне договоренностей между политиками.

Но одно дело, когда в защиту спортсменов выступают российские чиновники, которые воспринимаются как часть государственной машины и которые ограничены рамками делового этикета. И совсем другое настроение, когда живущая в красноярском общежитии скелетонистка Ольга Потылицына в ответ на злорадство представителей Латвии и США пишет: «Не так больно ошибаться и проигрывать, как расплачиваться за то, чего ты не совершал». Да, находятся и те, кто и после этого продолжает писать спортсменам гадости в соцсетях, кто считает допинговые нападки хорошим поводом излить свою политическую желчь. Но и людей, понимающих, что происходящее — величайшая ошибка и несправедливость в истории олимпийского движения, явно становится больше.

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СОЮЗНИКИ, А НЕ ВРАГИ

Например, новый президент Европейского олимпийского комитета (EOC) словенец Янез Коциянчич недвусмысленно высказался против идеи выступления российских спортсменов на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

— 0,7 процента российских спортсменов когда-либо обвиняли в допинге, — отметил Коциянчич в интервью Inside the Games. — Коллективная санкция для России будет означать, что из-за семи виновных 993 чистым спортсменам придется оставаться дома. Я думаю, что это аморально и противоречит основным принципам права. Мы должны подумать дважды, прежде чем использовать коллективные санкции… Мы должны быть на стороне чистого спорта, но мы не спортивный Интерпол… Единственные, кто может очистить свой дом, — это сами русские, поэтому мы должны искать союзников, а не врагов.

Не факт, что позиция EOC поможет отбиться от безумных обвинений конкретным российским спортсменам в комиссии Освальда и поможет всей сборной России на заседании исполкома МОК в Лозанне 5—6 декабря. Ведь глава МОК Томас Бах заявил, что внутренне уже определился с решением по поводу участия россиян в Играх в Пхенчхане. Но если в «русском деле» на смену истерике все-таки придет здравый смысл — это будет большое достижение. Бах уже начал жаловаться на давление, которое оказывается на комиссию МОК и призвал всех дать возможность Освальду «спокойно работать». Хотя какую иную реакцию представлял себе глава МОК на фоне таких резонансах решений? Мы видим крупнейший в истории пересмотр результатов Олимпийских игр, затрагивающий репутацию одной и ведущих спортивных держав. И господин Бах считает это рутиной, не достойной объяснений?

Хотя кое-какие объяснения мы все-таки получим. Завтра комиссия МОК наконец-то обещает опубликовать мотивировочную часть вердикта по делу российских лыжников, наказанных почти месяц назад. Из этого документа мы должны узнать, чем вызван репрессивный уклон решений комиссии Освальда — одними лишь показаниями беглого ученого Григория Родченкова, или чем-то еще. Но в любом случае перед нами предстанет лишь одна сторона правды, сложившаяся в головах арбитров МОК. Мы должны понимать, что есть и другая правда, которая сейчас звучит из уст наших спортсменов, впервые столь искренне и яростно настаивающих на своей невиновности.

Федерация бобслея России оспорит решение комиссии МОК в суде
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