Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи. Россия лишилась первого места

МОК вынес решения по двум бобслеистам — двукратному олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Александру Зубкову и Ольге Стульневой и двум конькобежцам — серебряному медалисту Игр Ольге Фаткулиной и Александру Румянцеву. Дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда признала их виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх и аннулировала все их результаты с Олимпиады-2014. Таким образом, Россия лишилась золота в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, завоеванного при участии Зубкова. Ольга Фаткулина лишена серебряной медали в беге на 500 м. Кроме того, все спортсмены пожизненно лишены права участвовать в Олимпийских играх.