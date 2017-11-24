Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи. Россия лишилась первого места
Российский бобслеист Александр Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи, сообщает официальный сайт МОК.
Российский бобслеист Александр Зубков лишен двух золотых медалей Олимпиады в Сочи, сообщает официальный сайт МОК.
МОК вынес решения по двум бобслеистам — двукратному олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Александру Зубкову и Ольге Стульневой и двум конькобежцам — серебряному медалисту Игр Ольге Фаткулиной и Александру Румянцеву. Дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда признала их виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх и аннулировала все их результаты с Олимпиады-2014. Таким образом, Россия лишилась золота в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, завоеванного при участии Зубкова. Ольга Фаткулина лишена серебряной медали в беге на 500 м. Кроме того, все спортсмены пожизненно лишены права участвовать в Олимпийских играх.
Таким образом, на счету сборной России стало 9 золотых медалей и она лишилась первого места, которое теперь занимает команда Норвегии (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей).
Зубков завершил спортивную карьеру в 2014 году, в настоящее время он занимает пост президента Федерации бобслея России.