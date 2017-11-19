Шипулин отстает, Никитина и Павличенко побеждают
Обзор зимнего спортивного
Обзор зимнего спортивного
БИАТЛОН: АНТОН ЕЩЕ НЕ РАЗОГНАЛСЯ.
Вслед за спринтерской гонкой на предсезонном турнире в норвежском Шушёене проводились
Начиналось все позитивно. После первого рубежа Шипулин убегал на дистанцию первым с преимуществом в 2,8 секунды над Эмилем Хегле Свендсеном. Однако на этом хорошие новости закончились. На стойке Шипулин промахнулся один раз — и тут же отлетел на 20-ю позицию. Все остальные мишени в этот день олимпийский чемпион закрыл, но после четвертого рубежа все равно был только 13-м с минутным отставанием. Очевидно, что функционально он пока тяжеловат. По чистой скорости он показал лишь 30-й результат. Как итог — 22-е место. У Волкова, допустившего четыре промаха и бежавшего еще медленнее товарища по команде — 33-е.
Посыпать голову пеплом российским любителям биатлона не стоит. Делать далеко идущие умозаключения по этим забегам рано. Посмотрим, как Шипулин будет функционально выглядеть на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Вот от тенденции между двумя этими стартами отталкиваться уже можно.
Что касается итогов
БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН: НИКИТИНОЙ НЕТ РАВНЫХ.
Продолжают радовать скелетонисты. Пока их обвиняют в допинговых махинациях в Сочи, а некоторые соперники демонстративно воротят нос, наши спортсмены выигрывают медали. Неделей ранее на первом этапе Кубка мира третьим стал Александр Третьяков, а теперь в
У Третьякова в
САНИ: ПАВЛИЧЕНКО ЗАДАЕТ ТОН.
В Инсбруке стартовал сезон в санном спорте. В нашей мужской сборной сейчас сумасшедшая конкуренция: чемпион мира-2015 Семен Павличенко, обладатель Кубка мира прошлого сезона Роман Репилов плюс призер этапа Кубка мира Степан Федоров. И в Австрии наши парни были на виду.
Триумфатором стал Павличенко, обыгравший в упорной борьбе хозяина трассы Вольфганга Киндля и титулованного немца Феликса Лоха. Федоров — четвертый. Репилов в первом заезде въехал в борт и показал только 28-е время, но собрался во втором — и по сумме двух стартов поднялся на 13-е место.
Увы, первый в сезоне старт вышел комом для лидера женской команды Татьяны Ивановой. Как отметил главный тренер Альберт Демченко, Иванова традиционно входит в сезон тяжело, но потом быстро набирает обороты.
Александр Денисьев и Владислав Антонов — пятые в соревнованиях двоек. В эстафете россияне стали бронзовыми призерами.
ШОРТ-ТРЕК: ОЛИМПИЙСКИЕ КВОТЫ ЗАВОЕВАНЫ.
Вместе с Кубком мира завершился и отбор на Олимпийские игры. Тут у нас все нормально: у мужчин квота полная (по три спортсмена на каждую дистанцию), у женщин на 500 и 1000 м завоевано по две лицензии, а на 1500 — три. Плюс и те, и другие отобрались в эстафеты.
Вместе с тем количество призовых мест за четыре этапа настораживает — их всего три. Одно на счету Софьи Просвирновой и два — у женской эстафеты. У мужчин — ничего. В прошлом олимпийском сезоне у нашей команды к этому времени было сразу 13 медалей с Кубков мира…
КОНЬКИ: ГОЛИКОВА — НОВАЯ НАДЕЖДА В ПХЕНЧХАНЕ?
Этап Кубка мира в Ставангаре получился для России не особенно интересным — две главные звезды команды не выступали. Павла Кулижникова, который через боль бежал в Херенвене, решили перед североамериканским высогорьем поберечь, а у Дениса Юскова в неподходящий момент всплыли
ЛЫЖИ: КЛУБОК ДЛЯ СБОРНОЙ.
В Елливаре прошел последний предсезонный турнир — последний этап отбора на стартующий совсем скоро Кубок мира. Призовых мест у нас много, но в отсутствии норвежцев это не слишком объективный показатель. Тем не менее, форма Юлии Белоруковой, Натальи Матвеевой, Юлии Чекалевой и Натальи Непряевой на данном этапе явно неплохая.
У мужчин все вообще запутано. Так в гонке на 10 км «коньком» победил Евгений Белов, а на 15 км «классикой» вторым стал Максим Вылегжанин. Оба спортсмена находятся в подвешенном состоянии и знают, что в последний момент их могут отцепить от Кубка мира, однако, даже несмотря на всю эту нервотрепку, выступают очень уверенно. Тренерам придется поломать голову и определить два варианта состава. Первый — на случай если FIS даст зеленый свет, второй — если красный.
Из тех, кто выступит при любых раскладах- молодые Александр Большунов и Алексей Червоткин. Они в полном порядке. В воскресном классическом спринте в тройку залез опытнейший Никита Крюков — спринтерские этапы он побежит наверняка.
Само собой, будет выступать Сергей Устюгов. За три соревновательных дня в Елливаре у двукратного чемпиона мира одно только призовое место, но его класс и потенциал сомнений не вызывают.
Что же касается Александра Легкова, то будучи человеком глубоко эмоциональным, он переживает обвинения в свой адрес очень близко к сердцу. В Швеции Легков единожды вышел на старт — стал 16-м на 10 км свободным стилем. Однако со следующим его выходом на соревновательную лыжню тренер Маркус Крамер решил повременить как минимум до второго этапа Кубка мира.
КЕРЛИНГ: ПРОВАЛЬНОЕ НАЧАЛО СИДОРОВОЙ.
В Швейцарии стартовал чемпионат Европы. Если мужская сборная после двух матчей на турнире имеет одну победу, то женская проиграла оба. Причем если второй — сильной Шотландии, то первую — Турции. Это сенсация со знаком минус. Посмотрим, сумеет ли Анна Сидорова выбраться из низов турнирной таблицы и выйти в