Шипулин отстает, Никитина и Павличенко побеждают

Источник: Спорт-Экспресс

БИАТЛОН: АНТОН ЕЩЕ НЕ РАЗОГНАЛСЯ.

Вслед за спринтерской гонкой на предсезонном турнире в норвежском Шушёене проводились масс-старты. В женских забегах россиянки не участвовали, а мужскую сборную представляли Антон Шипулин и Алексей Волков.

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Начиналось все позитивно. После первого рубежа Шипулин убегал на дистанцию первым с преимуществом в 2,8 секунды над Эмилем Хегле Свендсеном. Однако на этом хорошие новости закончились. На стойке Шипулин промахнулся один раз — и тут же отлетел на 20-ю позицию. Все остальные мишени в этот день олимпийский чемпион закрыл, но после четвертого рубежа все равно был только 13-м с минутным отставанием. Очевидно, что функционально он пока тяжеловат. По чистой скорости он показал лишь 30-й результат. Как итог — 22-е место. У Волкова, допустившего четыре промаха и бежавшего еще медленнее товарища по команде — 33-е.

Посыпать голову пеплом российским любителям биатлона не стоит. Делать далеко идущие умозаключения по этим забегам рано. Посмотрим, как Шипулин будет функционально выглядеть на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Вот от тенденции между двумя этими стартами отталкиваться уже можно.

Что касается итогов масс-старта, то его победителем стал Эрленд Бьонтегард. Йоханнес Бе даже с тремя штрафными кругами умудрился занять второе место. Мартен Фуркад мог снова победить, но промахнулся последним выстрелом. Неужто у него есть нервы? По скорости француз на фоне остальных выглядит прилично, но самому себе образца прошлого сезона пока заметно проигрывает.

БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН: НИКИТИНОЙ НЕТ РАВНЫХ.

Продолжают радовать скелетонисты. Пока их обвиняют в допинговых махинациях в Сочи, а некоторые соперники демонстративно воротят нос, наши спортсмены выигрывают медали. Неделей ранее на первом этапе Кубка мира третьим стал Александр Третьяков, а теперь в Парк-Сити 25-летняя Елена Никитина и вовсе победила. После первой попытки россиянка немного уступала немке Херманн, но во второй сумела добавить. Итоговое преимущество составило всего 0,02. Больше того — теперь именно Никитина возглавляет общий зачет Кубка мира. Ну о каком допинге тут говорить?

У Третьякова в Парк-Сити получилось не все — он шестой. Никита Трегубов — восьмой. Бобслеисты пока ни в одной из дисциплин выше 10-го места не поднимались.

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САНИ: ПАВЛИЧЕНКО ЗАДАЕТ ТОН.

В Инсбруке стартовал сезон в санном спорте. В нашей мужской сборной сейчас сумасшедшая конкуренция: чемпион мира-2015 Семен Павличенко, обладатель Кубка мира прошлого сезона Роман Репилов плюс призер этапа Кубка мира Степан Федоров. И в Австрии наши парни были на виду.

Триумфатором стал Павличенко, обыгравший в упорной борьбе хозяина трассы Вольфганга Киндля и титулованного немца Феликса Лоха. Федоров — четвертый. Репилов в первом заезде въехал в борт и показал только 28-е время, но собрался во втором — и по сумме двух стартов поднялся на 13-е место.

Увы, первый в сезоне старт вышел комом для лидера женской команды Татьяны Ивановой. Как отметил главный тренер Альберт Демченко, Иванова традиционно входит в сезон тяжело, но потом быстро набирает обороты.

Александр Денисьев и Владислав Антонов — пятые в соревнованиях двоек. В эстафете россияне стали бронзовыми призерами.

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ШОРТ-ТРЕК: ОЛИМПИЙСКИЕ КВОТЫ ЗАВОЕВАНЫ.

Где-то, как в лыжах или биатлоне, Кубок мира еще не стартовал, а в шорт-треке уже закончился. Черту подвел четвертый этап, который проходил в Сеуле. По его итогам в активе российской сборной одна медаль — серебро в женской эстафете. Прямо скажем — скудновато.

Вместе с Кубком мира завершился и отбор на Олимпийские игры. Тут у нас все нормально: у мужчин квота полная (по три спортсмена на каждую дистанцию), у женщин на 500 и 1000 м завоевано по две лицензии, а на 1500 — три. Плюс и те, и другие отобрались в эстафеты.

Вместе с тем количество призовых мест за четыре этапа настораживает — их всего три. Одно на счету Софьи Просвирновой и два — у женской эстафеты. У мужчин — ничего. В прошлом олимпийском сезоне у нашей команды к этому времени было сразу 13 медалей с Кубков мира…

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КОНЬКИ: ГОЛИКОВА — НОВАЯ НАДЕЖДА В ПХЕНЧХАНЕ?

Этап Кубка мира в Ставангаре получился для России не особенно интересным — две главные звезды команды не выступали. Павла Кулижникова​, который через боль бежал в Херенвене, решили перед североамериканским высогорьем поберечь, а у Дениса Юскова в неподходящий момент всплыли какие-то проблемы с визой. Тем не менее, без медали из Норвегии россияне не уехали — вновь постаралась Ангелина Голикова, выигравшая серебро на дистанции 500 м на втором этапе подряд. Японка Нао Кодеира в спринте сейчас неудержима и конкурентов у нее не видно даже близко, а вот с остальными Голикова — открытие сезона в российской команде — борется очень даже успешно.

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ЛЫЖИ: КЛУБОК ДЛЯ СБОРНОЙ.

В Елливаре прошел последний предсезонный турнир — последний этап отбора на стартующий совсем скоро Кубок мира. Призовых мест у нас много, но в отсутствии норвежцев это не слишком объективный показатель. Тем не менее, форма Юлии Белоруковой, Натальи Матвеевой, Юлии Чекалевой и Натальи Непряевой на данном этапе явно неплохая.

У мужчин все вообще запутано. Так в гонке на 10 км «коньком» победил Евгений Белов, а на 15 км «классикой» вторым стал Максим Вылегжанин. Оба спортсмена находятся в подвешенном состоянии и знают, что в последний момент их могут отцепить от Кубка мира, однако, даже несмотря на всю эту нервотрепку, выступают очень уверенно. Тренерам придется поломать голову и определить два варианта состава. Первый — на случай если FIS даст зеленый свет, второй — если красный.

Из тех, кто выступит при любых раскладах- молодые Александр Большунов и Алексей Червоткин. Они в полном порядке. В воскресном классическом спринте в тройку залез опытнейший Никита Крюков — спринтерские этапы он побежит наверняка.

Само собой, будет выступать Сергей Устюгов. За три соревновательных дня в Елливаре у двукратного чемпиона мира одно только призовое место, но его класс и потенциал сомнений не вызывают.

Что же касается Александра Легкова, то будучи человеком глубоко эмоциональным, он переживает обвинения в свой адрес очень близко к сердцу. В Швеции Легков единожды вышел на старт — стал 16-м на 10 км свободным стилем. Однако со следующим его выходом на соревновательную лыжню тренер Маркус Крамер решил повременить как минимум до второго этапа Кубка мира.

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КЕРЛИНГ: ПРОВАЛЬНОЕ НАЧАЛО СИДОРОВОЙ.