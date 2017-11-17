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07:57 (мск), источник: Ведомости

Российские телеканалы могут отказаться транслировать зимнюю Олимпиаду

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это может быть первым шагом к отстранению сборной России от Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2018 г. в корейском Пхенчхане.

Источник: РИА "Новости"

О том, что такое решение может быть принято, сообщали немецкий журналист Хайо Зеппельт, один из авторов фильмов о применении допинга в России, The New York Times и «Спорт-экспресс». Судьбу российской сборной исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решит 5—7 декабря.

Игры в Южной Корее планируют показать три российских канала — «Первый», «Россия 1» (входит в ВГТРК) и «Матч ТВ» (входит в «Газпром-медиа»).

Если национальная сборная не сможет участвовать в Играх, то «Первый» и «Россия 1» скорее всего откажутся от показа Олимпиады, говорят сразу несколько собеседников «Ведомостей», знакомых с ситуацией.

Массовый зритель болеет прежде всего за своих спортсменов и отсутствие сборной резко снизит аудиторию трансляций, объясняют они: крупнейшим каналам нет экономического смысла платить десятки миллионов долларов за права на показ Игр, если из-за низких рейтингов они не смогут заработать на рекламе. Кроме того, каналам в такой ситуации будет сложно удержать российских спонсоров олимпийских трансляций, добавляют они.

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С «Матч ТВ» ситуация сложнее, говорят два собеседника «Ведомостей»: это спортивный канал и, возможно, он сможет собрать достаточные для себя рейтинги даже без российских спортсменов. Третий собеседник, напротив, уверен, что и «Матч ТВ» не покажет Игры, если сборная на них не поедет.

Российские власти могут принять политическое решение, что телеканалам нужно проигнорировать Игры, если к ним не допустят сборную, добавляют два источника «Ведомостей» в медиакомпаниях. Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности рассказал «Ведомостям», что вопрос о трансляциях Игр пока не обсуждался, но, если рассуждать гипотетически, телеканалам действительно нет смысла платить большие деньги за трансляции, которые без российских спортсменов не соберут высоких рейтингов. Каналы определятся сами, считает он, в политическом решении необходимости нет.

Сотрудник одной из телекомпаний говорит, что канал активно готовится к Играм, экспериментирует с интернет-трансляциями и отправляет в Корею целую команду комментаторов: «Мы очень хотим показать Олимпиаду, среди прочего это отличный тест перед чемпионатом мира по футболу — 2018».

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МОК может не отстранить всю сборную и отдать решения в руки спортивных федераций по видам спорта (как это было перед летней Олимпиадой 2016 г. в Рио), рассуждают собеседники «Ведомостей»: если российских спортсменов не допустят до каких-то отдельных дисциплин, телеканалы скорее всего определятся по трансляциям непосредственно перед Играми.

Олимпийские игры — одно из самых важных телесобытий для крупнейших российских каналов. Традиционно каналы показывают в прямом эфире состязания по целому ряду дисциплин — биатлону, фигурному катанию, хоккею, лыжным гонкам. Все права на трансляцию Игр продает МОК. Но российские телеканалы покупают права не напрямую у МОКа, а у посредника — компании «Телеспорт» Петра Макаренко. Источники, близкие к «Телеспорту» и телекомпаниям, говорили «Ведомостям», что права на трансляцию двух ближайших Игр — в 2018 г. в Корее и в 2020 г. в Японии — совокупно обойдутся телеканалам в $40 млн.

Вчера собеседники «Ведомостей» уточнили, что «Телеспорт» уже подписал контракты с «Первым» и ВГТРК, а также согласовал условия соглашения с «Газпром-медиа». Представитель ВГТРК подтвердил, что госхолдинг купил права на показ Олимпиады в Корее. Представитель «Первого» говорит, что соглашение достигнуто, но «технически» контракт пока не подписан.

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Вопрос о трансляциях без участия российской сборной ВГТРК и «Первый канал» будут решать, если и когда МОК примет соответствующее решение, добавили представители этих компаний. Представитель «Газпром-медиа» сообщил, что договоренность по трансляции Олимпиады достигнута, и от других комментариев отказался. Макаренко от комментариев отказался, также сославшись на то, что вопрос о трансляциях без национальной сборной сейчас «совершенно гипотетический».

В контрактах каналов с «Телеспортом» прописан риск непопадания большей части участников сборной на Игры по «неспортивным причинам», говорят два источника «Ведомостей», знакомых с деталями договоренностей: в такой ситуации условия контрактов, в том числе стоимость прав, могут быть пересмотрены.

Показ таких больших спортивных соревнований, как Олимпиада, для телеканалов прежде всего имиджевый шаг, отмечает один из собеседников «Ведомостей»: стоимость прав на Игры высокая, поэтому в оптимальной ситуации канал на таких трансляциях зарабатывает небольшие дополнительные деньги — несколько процентов к годовой выручке от рекламы. Отсутствие Олимпиады в эфире, безусловно, очень неприятно, но по деньгам потери каналов будут невелики — взамен они покажут другой контент, указывает он. Представитель Национального рекламного альянса, который продает рекламу на федеральных каналах, от комментариев отказался.

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Телеаудитория Олимпиад во многом зависит от страны, где проводятся Игры: если разница по времени с Москвой большая и состязания выпадают на глубокую ночь или раннее утро, то это сильно сказывается на рейтингах. Так, церемонию открытия Игр в Сочи в 2014 г. на «Первом канале» и «России 1» посмотрел каждый третий житель России (данные MediaScope по жителям старше 4 лет в городах с населением более 100 000 человек). Открытие Игр в Ванкувере в 2010 г. в 5 утра посмотрело лишь 3,4% жителей страны, открытие Игр в Турине в 2006 г. поздним вечером — 9,1% россиян.

Самыми популярными трансляциями зимних Олимпиад традиционно являются хоккейные матчи с участием российской сборной. Самый высокий рейтинг за эти три Олимпиады был у вечернего матча российской команды со сборной США в Сочи — его посмотрели 15,4% жителей России, у вечерней трансляции игры сборной России с командой Финляндии в Ванкувере этот показатель составил 10,9%, у ночной трансляции игры с командой Чехии в Ванкувере — 8,1%.

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