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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юсков и Кулижников громят голландцев

Нынешний уик-энд был насыщен зимними спортивными событиями, главными из которых стали победы российских конькобежцев.

Источник: AFP 2017

Тяжелое сейчас для российского спорта время. О судах говорят больше, чем о соревнованиях. Участие в Олимпийских играх в Пхенчхане — под вопросом. Однако наши атлеты продолжают стартовать и некоторые из них делают это весьма успешно.

КОНЬКИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ

Самые радостные новости пришли из Херенвена — Мекки конькобежного спорта. На легендарном катке «Тиалф» прошел первый этап Кубка мира. Одними из его главных героев стали титулованные Денис Юсков и Павел Кулижников.

Первым в восторженных тонах заставил говорить о себе Юсков. Сейчас сложно поверить, но его участие в соревнованиях было под вопросом. Пару недель назад спортсмен на тренировке уронил блин от штанги себе на палец, из-за чего был вынужден пропустить отборочные соревнования в Коломне. Однако к Херенвену трехкратный чемпион мира, к счастью, восстановился. Больше того — Юсков на дистанции 1500 м вынес всех в одну калитку. Его преимущество над серебряным призером составило почти 1,5 секунды. Пропасть! Вскоре после забега Юсков, у которого прошлый сезон получился скомканным, сказал главному тренеру сборной России Константину Полтавцу: «Я вернулся!».

Ровно то же после дистанции 1000 м мог бы заявить самый быстрый конькобежец планеты Кулижников. 23-летний спортсмен завершил прошлый сезон уже в декабре. То есть на международную арену он не выходил 11 месяцев. Злосчастная история с мельдонием выпотрошила из него все эмоции. Однако сейчас Кулижников снова мотивирован и заряжен на борьбу. На дистанции 500 м отсутствие соревновательной практики дало о себе знать. В первом забеге спортсмен на вираже зацепил стоящий на разметке конус, сильно потерял в скорости и финишировал шестым, а во втором старт у рекордсмена мира на этой дистанции вообще не задался — Кулижников несколько раз проскользнул уже на разгоне.

Другой на его месте после этого потерял бы уверенность в себе и начал громко сетовать на боль в паху, которая мешает разгоняться во всю мощь. Однако Кулижников в очередной раз доказал, что с характером у него все в порядке. На дистанции 1000 м он вложил в бег всю злость — и на глазах голландских зрителей пролетел с рекордом их любимого «Тиалфа». Из 1.08 на этом катке никто прежде не выбегал, россиянин же показал 1.07,98. Больше того: это рекорд мира на равнине! В оставшихся пяти забегах никто, включая любящего отпускать ядовитые высказывания в адрес Кулижникова Къелда Нейса, перебить это время не смог.

Из других порадовавших в Херенвене стоит отметить 26-летнюю Ангелину Голикову. Спортсменка значительно обновила свой личный рекорд на дистанции 500 м, и это позволило ей впервые в карьере выиграть бронзу этапа Кубка мира. Вполне могли быть в призах россиянки в командной гонке, но обидное падение Натальи Ворониной незадолго до финиша перечеркнуло надежды. Однако это не более чем недоразумение — спортсменка сейчас в отличной форме. Чему свидетельство второе место на дистанции 3000 м.

Отметим, что голландские зрители обошлись без свиста в адрес Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева, которых комиссия Денниса Освальда подозревает в нарушении допинговых правил в Сочи-2014.

Софья ПРОСВИРНОВА (справа) | Источник: AFP 2017

ШОРТ-ТРЕК: МОЛЧАНИЕ АНА И ЕЛИСТРАТОВА

Результаты в полюбившемся всем после Сочи-2014 виде спорта настораживают. Позади три этапа Кубка мира, а у России на всю команду — две медали. На первом этапе третье место заняла наша женская эстафета, и вот теперь в Шанхае бронзовым призером на дистанции 500 м стала Софья Просвирнова. А ведь 16—19 ноября в Сеуле пройдет четвертый этап — и на этом Кубок мира завершится…

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ: НАЧАЛО

В горных лыжах все только начинается. И первый блин для главной российской звезды Александра Хорошилова получился комом. В коронном слаломе на этапе Кубка мира в Леви он в первой попытке показали лишь 48-е время, и на этом завершил соревнования.

ЛЫЖИ: АПЕРЕТИВ

На предсезонных турнирах у нас все хорошо. Особенно радует молодежь. Александр Большунов стал вторым в спринте в финском Олосе, а на следующий день победил там же в гонке на 10 км классикой. А на 15 км коньковым ходом первенствовал Алексей Червоткин, который на 10 км был вторым. Максим Вылегжанин бежал и «десятку», и «пятнашку» — и на обеих дистанциях был в шестерке.

КЕРЛИНГ: МЕДАЛИ

Команда Анны Сидоровой победила на международном турнире в Швейцарии. На турнире смешанных пар в Сочи Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий дошли до финала, в котором проиграли соперникам из Норвегии.

БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН: СТАБИЛЬНОСТЬ ТРЕТЬЯКОВА

В США стартовал Кубок мира в бобслее и скелетоне. На манеже у нас все те же. Скелетонист Александр Третьяков, поражающий своей стабильностью, снова в призах — он третий. Елена Никитина дважды била рекорды трека на разгоне, однако со скоростью справлялась не до конца — она в итоге четвертая.

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