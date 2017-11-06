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21:50 (мск), источник: Р-Спорт

Сборную России могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна страны

МОСКВА, 6 ноя — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, но с запретом на участие в церемонии открытия и исполнение гимна страны, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков 3 ноября заявил агентству «Р-Спорт», что россияне на Олимпиаде в Пхенчхане не будут выступать под нейтральным флагом в случае отрицательного решения МОК об их участии в Играх после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта.

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По сообщению источника, должностные лица МОК рассматривают один из вариантов допуска россиян на Игры-2018, но при условии, что национальный гимн России не будет исполняться, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск, будут «унижением для страны».

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