«Русское дело» в МОК. Ожидание нон-стоп

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

Комиссия Денниса Освальда определенно набирает скорость. Неделю назад дела шестерых лыжников слушали десять с лишним часов. В этот понедельник же целых восемь спортсменов (скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина, бобслеисты Александр Зубков и Ольга Стульнева) уложились в шесть часов. Если учесть, что график слушаний в Лозанне распланирован до конца месяца, ближе к декабрю Освальд, очевидно, научится управляться с россиянами уже к обеду.

В ЧЕМ ВИНОВАТЫ ФАТКУЛИНА И РУМЯНЦЕВ

По существу, ничего нового в Лозанне не произошло. Нанятые МОК юристы россиян обвиняли, те все отрицали, а Освальд с двумя коллегами взирали на все происходящее, время от времени задавая вопросы. Схема была опробована неделю назад на первом заседании, где рассматривались дела лыжников. С тех пор поменялись действующие лица из числа спортсменов, их адвокаты (на смену швейцарцам пришел россиянин Артем Пацев), но не сама суть действа. Хотя тут и существует ряд отличий между отдельными обвиняемыми.

Главная интрига в плане рассмотрения российских дел сейчас состоит в том, что Освальд будет делать со спортсменами, чья единственная вина — присутствие в «Дюшес-листе», списке спортсменов, которые по данным беглого главы Московской антидопинговой лаборатории якобы участвовали в допинговой программе. Ведь судя по сверхжестким вердиктам в отношении Легкова и Белова, никакой пощады к тем, на чьих на пробах обнаружили хоть минимальные царапины, нет и не будет. Неважно, по чьей вине или каким образом они там появились, но ответственность будет нести спортсмен. Но проблема Освальда состоит в том, что у целого ряда из числа обвиняемых россиян царапин на пробах вообще нет, то есть следов вскрытия не обнаружено.

Так, например, об этом сразу после слушаний заявили конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев. «Ни соли, ни царапин на пробирках с нашими с Олей пробами нет. Нас обвиняют в сговоре», — приводит «Р-Спорт» слова Румянцева.

Пробы двоих спортсменов, по данным экспертизы, нелегально не вскрывались, но они все равно должны отвечать на обвинения МОК. Хотя никаких других доказательств против ребят, кроме файла с их именами из компьютера Григория Родченкова, вообще не существует. Более того, заказанная МОК в Лозанне экспертиза подтвердила факт того, что все пробы целы. Тем не менее, Румянцев и Фаткулина продолжают оставаться в списке обвиняемых. И еще не факт, что в ближайшее время его покинут… И гарантированно подвергнуться обструкции болельщиков во время ближайшего этапа Кубка мира в Голландии.

Кстати, сроки вынесения решений комиссия Освальда так и не объявила. Мы до сих пор ждем ее вердикта по делам четверых лыжников (Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой), теперь к этому списку добавились еще восемь человек. Решения по лыжникам обещали еще в конце прошлой недели, но задержали без объяснения причин.

Тут еще стоит учесть, что сезон в лыжных гонках, как и в скелетоне с коньками, стартует уже в ноябре. Все спортсмены не находятся во временном отстранении и свободны выступать. То есть если Освальд собирается кого-то обвинять, делать ему это надо было еще вчера. А теперь, дела будут копиться, как снежный ком. В следующий понедельник — уже новые слушания…

ПОМОЖЕТ ЛИ ЗУБКОВУ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Отдельная статья — присутствие на слушаниях президента Федерации бобслея и скелетона России, двукратного олимпийского чемпиона Александра Зубкова. Причем сам Зубков подтвердил, что был в Лозанне именно как подозреваемый в допинговых махинациях, а не как президент федерации.

Вообще, по событиям в Федерации бобслея и скелетона России за последние годы вообще впору снимать драматический фильм. В 2010-м президентом избрали крупного бизнесмена, тогдашнего председателя совета директоров «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Однако уже спустя пять лет у этого банка была отозвана лицензия, несколько миллиардов рублей вкладчиков канули в бездну, а сам Беджамов скрылся заграницей. Спустя несколько месяцев его отсутствия, федерация была вынуждена провести внеочередные выборы президента. И тут-то, казалось, наступила стабильность. Победу на них одержал самый подходящий человек для этого поста — двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Зубков. Спортсмена такого уровня заподозрить в корысти или финансовой нечестности просто невозможно.

Откровения Родченкова американской газете Ney York Times вышли буквально за месяц до избрания Зубкова. Но тогда это все казалось больше похожим на шутку. Зубков приступил к руководству федерацией, постепенно рассчитался с долгами предшественника, наладил повседневную работу. Это было, кстати, крайне непросто — Беджамов оставил огромные задолженности по всем статьям, от зарплаты тренеров до офисных принадлежностей. Не говоря уже о том, что спортсмены находились в подавленном состоянии.

«Звоночков», будто что-то все равно идет не так, было несколько. Первый — когда прошлой зимой МОК объявил о списке из 28 подозреваемых, в отношении которых комиссией Освальда велось особое расследование. И пусть фамилии из списка не публиковались тогда в открытом доступе, но самому Зубкову было прекрасно известно, что он там фигурирует. Но отступать, отказываться от должности президента было уже поздно.

Второй прозвенел прошлой зимой, когда Сочи лишился права проведения чемпионата мира. Это было не совсем обязательно, что подтверждает пример фигурного катания — в этом виде спорта соревнования в России проводятся регулярно до сих пор. Но международная федерация бобслея и скелетона приняла жесткое решение, забрав турнир у России. Очевидно, как раз по той причине, что в «списке 28» довольно большую часть составляли как раз представители бобслея и скелетона.

Сложно сказать, поможет Зубкову доказать свою невиновность пост президента федерации или нет. Но ситуация получилась беспрецедентная для мирового спорта. Есть немало чиновников, кого судили или судят за служебные нарушения. Но чтобы действующий президент предстал в суде по обвинениям за свое спортивное прошлое, да еще столь странные обвинениям — это впервые.

ШЕСТЬ КЛИКОВ РЕШАЮТ ВСЕ

Прямо во время слушаний комиссии Освальда в Лозанне ряд эмоциональных заявлений сделал вице-премьер Виталий Мутко.

— Идет спланированная, в том числе информационная, атака на наш спорт, — заявил Мутко. — Посмотрим, как будут рассмотрены другие дела. Есть же еще комиссия Шмида. Я уже говорил, что мы открыты для любого решения. Методологию вскрытия проб сделали. Там есть разные вида царапин: заводские и когда якобы было вмешательство. Но при этом создается иллюзия, что все спортсмены закрывали баночки строго на шесть кликов. Но мы же понимаем, что все стараются закручивать свои баночки максимально крепко, а потом еще допинг-офицер закручивает.

История про «шесть кликов» довольно интересная. Дело в том, что каждую баночку после допинг-контроля плотно закрывают. Это можно сделать до полного захлопывания крышки (то есть на шесть кликов), а можно поднажать чуть сильнее. В таком случае на крышке изнутри теоретически могут появиться царапины.

Ученые в Лозаннском университете по заказу МОК вроде бы научились отличать эти повреждения от тех, что могли образоваться только при попытке вскрытия. Но не до конца: есть довольно большой процент проб, которые лозаннские ученые называют «нейтральными». То есть в этом случае они не уверены в происхождении царапин.

Но даже одних таких «нейтральных» проб оказалось достаточно для Освальда, чтобы дисквалифицировать, например, лыжника Евгения Белова. Так что позиция тут получается двойственной. По идее, мы либо можем вообще не признавать метод Лозанны и считать всех своих спортсменов невиновными. Либо все-таки его признать, и тогда как-то объяснить происхождение царапин у тех спортсменов, у кого они однозначно есть.