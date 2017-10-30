Поцарапают или загрызут? Что ждет Легкова и других
В понедельник комиссия МОК должна вынести окончательный вердикт по делу шести российских спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с
В понедельник комиссия МОК должна вынести окончательный вердикт по делу шести российских спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с
Отступать обвинителям больше некуда. Зимний олимпийский сезон стартовал, а первые большие соревнованиях у лыжников пройдут всего через три недели. На руках у комиссии МОК под руководством Дениса Освальда — решение Спортивного арбитража, предписывающее до конца октября либо вынести окончательный вердикт по делу шести россиян, либо отказаться от обвинений. Так что завтра Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова на 90 процентов узнают, позволят ли им продолжить карьеру и сохранят ли победителям и призерам Сочи-2014 их медали.
10 процентов оставлю на то, что вердикт вновь с
МЕТОД ОСВАЛЬДА
Все обсуждения и в FIS и в МОК сейчас будут крутиться вокруг нового метода исследования
В такой ситуации нам остается либо признать метод, заранее согласившись с любыми результатами, которые принесут экспертизы (а результаты, скорее всего, далеко не всегда будут говорить о невиновности наших спортсменов). Либо нам придется стоять до конца, отрицая новый подход, и рискуя нарваться на недопуск до Игр-2018 всей сборной России. Дисквалификация российской команды в полном составе или предложение выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом, скорее всего, перечеркнут усилия по выходу из допингового кризиса, предпринятые нашей страной в последние годы. И тогда
БЫЛ ЛИ СГОВОР?
Мы вот уже в который раз оказываемся припертыми к стенке. Ведь даже если Россия снова пожертвует частью спортсменов, пробирки которых не пройдут лозаннский тест (а такие люди, судя по предварительной информации, точно будут), это еще не станет концом мучений. Спортсменов ждет дисквалификация, но всем понятно, что никто из них не мог лично организовать подмену
Конечно, есть много нюансов.
СОХРАНИТЬ ЛИЦО
Вопрос уже не в том, будут ли наши власти горой стоять за отдельных спортсменов. Все уже, увы, согласились, что нормализация ситуации в целом важнее конкретных судеб. Однако в МОК достаточно людей, которые готовы изгнать Россию с Олимпиады и без всяких доказательств. И совершенно нет уверенности в готовности МОК разрешить нынешнюю ситуацию дипломатическими методами — без потрясений, которые могут разрушить все современное олимпийское движение. Наверное, некоторым международным чиновникам жаль усилий, потраченных на антидопинговую войну с Россией. Но уже сейчас очевидно, что победителей в этой войне не будет.
Можно придумать еще десятки способов препарировать несчастные сочинские пробы, потратить на это еще несколько миллионов и еще несколько лет. Но никакие тонны доказательств и контраргументов, никакие дисквалификации и разоблачения хакеров не помогут выйти из нынешней ситуации. Все эти комиссии, суды и расследования уже не имеют ничего общего ни с наказанием истинных виновных, ни с тем, «чтобы другим неповадно было». Конфликт будет воспроизводить себя бесконечно, пока МОК и российская сторона не придумают способ завершить бессмысленное противостояние. И есть слабая надежда, что это случится до 5 декабря.