Лыжник Иван Алыпов обвинил «Аэрофлот» в поломке палок

Соответствующий пост он разместил в соцсети. «Наверное, за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал @aeroflot за один перелет! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией?» — поинтересовался спортсмен.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:56.15740740740741% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZUCVF8nYyN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Даже не знаю что написать.... Наверное за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал @aeroflot за один перелёт! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией? Друзья, буду благодарен за репост!#аэрофлот #багаж #чтоделать #кудабежать #aeroflot</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Иван Алыпов (@ivanalypov003) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-21T18:26:16+00:00">Вер 21, 2017 о 11:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Аэрофлот» в комментариях принес свои извинения, при этом они попросили направить обращение через официальную форму на сайте. Иван Алыпов на это заявил, что не видит смысла тратить время на написание претензий. При этом он добавил, что год назад при перелете ему повредили карбоновые колеса. «Бились, бились, но вас не победили. Вы хорошая компания, претензии к сотрудникам, грузчикам, которые так халатно относятся к своей работе!» — отметил автор поста.