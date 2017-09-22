Лыжник Иван Алыпов обвинил «Аэрофлот» в поломке палок
Бронзовый призер олимпийских 2006 года Иван Алыпов обвинил «Аэрофлот» в порче багажа во время перелета в Екатеринбург.
Соответствующий пост он разместил в соцсети. «Наверное, за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал @aeroflot за один перелет! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией?» — поинтересовался спортсмен.
«Аэрофлот» в комментариях принес свои извинения, при этом они попросили направить обращение через официальную форму на сайте. Иван Алыпов на это заявил, что не видит смысла тратить время на написание претензий. При этом он добавил, что год назад при перелете ему повредили карбоновые колеса. «Бились, бились, но вас не победили. Вы хорошая компания, претензии к сотрудникам, грузчикам, которые так халатно относятся к своей работе!» — отметил автор поста.
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