Стало известно расписание соревнований на Олимпиаде в Пхёнчхане

Церемония открытия Игр состоится 9 февраля, а 8-го пройдут первые соревнования в кёрлинге и прыжках на лыжах с трамплина.

Первые медали будут разыграны 10 февраля — в биатлоне, лыжных гонках, шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте.

Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.

Самый дорогой билет на соревнования составляет 900 тыс. вон (чуть более 46 тыс. рублей).