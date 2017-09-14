Стало известно расписание соревнований на Олимпиаде в Пхёнчхане
Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в своём
пресс-релизе представил расписание соревнований.
Церемония открытия Игр состоится 9 февраля, а 8-го пройдут первые соревнования в кёрлинге и прыжках на лыжах с трамплина.
Первые медали будут разыграны 10 февраля — в биатлоне, лыжных гонках,
Церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.
Самый дорогой билет на соревнования составляет 900 тыс. вон (чуть более 46 тыс. рублей).
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