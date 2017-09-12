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12 сентября 2017, 14:17 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордисты России из поворотных дисциплин проведут первый сбор на снегу в Швейцарии

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России по сноуборду в поворотных дисциплинах в сентябре проведет первый сбор на снегу в Швейцарии в полном составе, включая двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда, чемпиона мира 2015 года Андрея Соболева и бронзового призера Игр-2014 Алену Заварзину, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Денис Салагаев.

Кубок мира-2017/18 по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом стартует 14 декабря в итальянской Карецце.

«Сегодня мы улетаем на первый централизованный снежный сбор в Швейцарию, в Зас-Фе почти на 20 дней. Едем на сбор полным составом, едут все лидеры — Уайлд, Соболев, Заварзина, другие ребята. При этом Уайлд и Заварзина уже в августе тренировались в Швейцарии. Для всех остальных это начальный этап подготовки на снегу. Затем у нас сбор в Австрии в октябре. В ноябре — Абзаково, где ребята примут участие в Кубке России», — сказал Салагаев по телефону.
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