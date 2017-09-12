Сноубордисты России из поворотных дисциплин проведут первый сбор на снегу в Швейцарии

Кубок мира-2017/18 по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом стартует 14 декабря в итальянской Карецце.

«Сегодня мы улетаем на первый централизованный снежный сбор в Швейцарию, в Зас-Фе почти на 20 дней. Едем на сбор полным составом, едут все лидеры — Уайлд, Соболев, Заварзина, другие ребята. При этом Уайлд и Заварзина уже в августе тренировались в Швейцарии. Для всех остальных это начальный этап подготовки на снегу. Затем у нас сбор в Австрии в октябре. В ноябре — Абзаково, где ребята примут участие в Кубке России», — сказал Салагаев по телефону.