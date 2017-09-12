Сноубордисты России из поворотных дисциплин проведут первый сбор на снегу в Швейцарии
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России по сноуборду в поворотных дисциплинах в сентябре проведет первый сбор на снегу в Швейцарии в полном составе, включая двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда, чемпиона мира 2015 года Андрея Соболева и бронзового призера Игр-2014 Алену Заварзину, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды Денис Салагаев.
Кубок мира-2017/18 по сноуборду в дисциплине параллельный гигантский слалом стартует 14 декабря в итальянской Карецце.
«Сегодня мы улетаем на первый централизованный снежный сбор в Швейцарию, в
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