Австралиец Пуллин и Джекобеллис из США победили в сноубордкроссе на этапе КМ
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Австралиец Алекс Пуллин и американка Линдси Джекобеллис стали победителями соревнований по сноубордкроссу на этапе Кубка мира, прошедшем в аргентинском Серро Катедрал.
Пуллин в воскресенье дошел до финала, где победил ставшего вторым австрийца Алессандро Хеммерле, занявшего третье место американца Мика Диердорффа и француза Пьера Волтье, оказавшегося за пределами призового пьедестала.
Лучший из представителей России Николай Олюнин занял 24-е место.
Джекобеллис стала победительницей женских соревнований. Второе место заняла Ева Самкова из Чехии, а третье — француженка Клоэ Треспёш. Россиянки Мария Васильцова и Юлия Лаптева заняли, соответственно, 14-е и 16-е места.
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