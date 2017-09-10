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10 сентября 2017, 23:57 | Зимние | Р-Спорт

Австралиец Пуллин и Джекобеллис из США победили в сноубордкроссе на этапе КМ

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Австралиец Алекс Пуллин и американка Линдси Джекобеллис стали победителями соревнований по сноубордкроссу на этапе Кубка мира, прошедшем в аргентинском Серро Катедрал.

Пуллин в воскресенье дошел до финала, где победил ставшего вторым австрийца Алессандро Хеммерле, занявшего третье место американца Мика Диердорффа и француза Пьера Волтье, оказавшегося за пределами призового пьедестала.

Лучший из представителей России Николай Олюнин занял 24-е место.

Джекобеллис стала победительницей женских соревнований. Второе место заняла Ева Самкова из Чехии, а третье — француженка Клоэ Треспёш. Россиянки Мария Васильцова и Юлия Лаптева заняли, соответственно, 14-е и 16-е места.
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