Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/winter/30886906/
4 сентября 2017, 9:19 | Зимние | Р-Спорт

Сноубордисты Кливленд и Андерсон победили в слоупстайле на этапе КМ в Новой Зеландии

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Норвежец Маркус Кливленд и американка Джейми Андерсон одержали победы в дисциплине слоупстайл на первом этапе Кубка мира, который проходит в Кардроне (Новая Зеландия).

Кливленд стал лучшим в Кардроне с результатом 85,58 балла. Второе место занял канадец Дарси Шарп (85,33), замкнул тройку лучших новозеландец Карлос Гарсия Найт (84,58).

У женщин Андерсон победила с результатом 85,78 балла, опередив японку Мияби Оницуку (79,96) и новозеландку Зои Садовски Синнотт (74,76). Россиянка Софья Федорова набрала 34,45 балла, показав восьмой результат.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зимних видов спорта

Лыжница Йохауг не будет оспаривать решение КАС о продлении срока дисквалификации

Лыжница Йохауг не будет оспаривать решение КАС о продлении срока дисквалификации

ОСЛО, 29 августа. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады-2010 норвежская лыжница Тереза Йохауг не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), неделю назад продлившего срок ее дисквалификации с 13 до 18 месяцев. Об этом норвежскому порталу Nettavisen заявил менеджер спортсменки Йёрн Эрнст.
Еще 4 новости  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко