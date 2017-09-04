Сноубордисты Кливленд и Андерсон победили в слоупстайле на этапе КМ в Новой Зеландии
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Норвежец Маркус Кливленд и американка Джейми Андерсон одержали победы в дисциплине слоупстайл на первом этапе Кубка мира, который проходит в Кардроне (Новая Зеландия).
Кливленд стал лучшим в Кардроне с результатом 85,58 балла. Второе место занял канадец Дарси Шарп (85,33), замкнул тройку лучших новозеландец Карлос Гарсия Найт (84,58).
У женщин Андерсон победила с результатом 85,78 балла, опередив японку Мияби Оницуку (79,96) и новозеландку Зои Садовски Синнотт (74,76). Россиянка Софья Федорова набрала 34,45 балла, показав восьмой результат.
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