Сноубордисты Кливленд и Андерсон победили в слоупстайле на этапе КМ в Новой Зеландии

ОСЛО, 29 августа. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады-2010 норвежская лыжница Тереза Йохауг не будет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), неделю назад продлившего срок ее дисквалификации с 13 до 18 месяцев. Об этом норвежскому порталу Nettavisen заявил менеджер спортсменки Йёрн Эрнст.