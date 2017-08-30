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30 августа 2017, 13:58 | Зимние | ТАСС

Ветрозащита появилась на двух трамплинах горы Долгая в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта приняла решение отменить мужской этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Специальная ветрозащита появилась на трамплинном комплексе горы Долгая в Нижнем Тагиле. Система защиты позволит проводить на горе соревнования международного уровня, сообщил в среду ТАСС руководитель горнолыжного комплекса гора Долгая Яков Миленький.

«Сегодня установка такой ветрозащиты — обязательное условие для проведения Кубка мира. На установку ветрозащиты из областного бюджета было выделено порядка 37 млн рублей. Теперь мы можем проводить все соревнования международного уровня», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отменить мужской этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. Причиной отмены этапа стало невыполнение организаторами соревнования требований FIS по установке ветрозащиты. «В прошлом сезоне соревновались женщины, потому что они прыгают с 90-метрового трамплина, там нет такой ветровой нагрузки. А мужчины прыгают со 120-метрового трамплина», — пояснил Миленький, добавив, что ветрозащита появилась на обоих трамплинах.

В декабре 2017 года на горе Долгая ожидается проведение этапов Кубка мира, а в марте — финала Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин.
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