Спортсмены из Санкт-Петербурга получат по 5 млн рублей за золото ОИ-2018
ТАСС, 21 августа. Спортсмены из
Санкт-Петербурга за золотые медали в индивидуальных или командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане получат по 5 млн рублей.
Об этом говорится в документе с утвержденными размерами денежных вознаграждений для
За серебряные медали спортсмены из
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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