Спортсмены из Санкт-Петербурга получат по 5 млн рублей за золото ОИ-2018

Об этом говорится в документе с утвержденными размерами денежных вознаграждений для спортсменов-участников Игр-2018 из Санкт-Петербурга, размещенном на официальном сайте администрации города.

За серебряные медали спортсмены из Санкт-Петербурга получат по 2,5 млн рублей, за бронзовые — 1,5 млн. Кроме того, предусмотрены призовые для тех, кому не удалось завоевать наград: за четвертое место — 600 тысяч рублей, пятое — 400 тысяч, шестое — 300 тысяч. Спортсмены, занявшие ниже шестого места, получат по 50 тысяч рублей.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.