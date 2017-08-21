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21 августа 2017, 10:02 | Зимние | ЕАН

Свердловский губернатор поздравил с юбилеем биатлониста Шипулина

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с 30-летием уральского спортсмена Антона Шипулина.

Евгений Куйвашев: «Победитель Олимпийских игр и Чемпионата мира по биатлону, яркий, талантливый человек, Вы по праву входите в число сильнейших биатлонистов планеты. Горжусь тем, что такой выдающийся спортсмен, как Вы, защищает честь Свердловской области на российских и международных соревнованиях, достойно представляет уральскую школу биатлона. Благодарю вас за активную общественную и широкую благотворительную деятельность, нацеленность на созидание, улучшение жизни людей».

Он пожелал Антону Шипулину новых достижений и побед, отличной спортивной формы, уверенности в своих силах, счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Напомним, для Свердловской области стало доброй традицией проведение инициированных главой региона Евгением Куйвашевым и олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным благотворительных «Матчей всех звезд», когда на ледовой арене встречаются команды хоккеистов из правительства области и администрации Екатеринбурга, известные спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Такие матчи позволяют на протяжении трех лет дополнительно собирать средства на создание спортивных площадок в детских домах и образовательных учреждениях области. Так, современные спортивные объекты появились в Серове, Первоуральске, селе Бутка.
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