Свердловский губернатор поздравил с юбилеем биатлониста Шипулина

Евгений Куйвашев: «Победитель Олимпийских игр и Чемпионата мира по биатлону, яркий, талантливый человек, Вы по праву входите в число сильнейших биатлонистов планеты. Горжусь тем, что такой выдающийся спортсмен, как Вы, защищает честь Свердловской области на российских и международных соревнованиях, достойно представляет уральскую школу биатлона. Благодарю вас за активную общественную и широкую благотворительную деятельность, нацеленность на созидание, улучшение жизни людей».

Он пожелал Антону Шипулину новых достижений и побед, отличной спортивной формы, уверенности в своих силах, счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго.