Бах: Точного срока принятия решения об участии российских спортсменов в ОИ-2018 пока нет
ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не может пока обозначить точную дату, когда будет принято окончательное решение об участии сборной России в Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом на
пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.
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«Две комиссии сейчас работают и представят результаты, на основе которых мы примем решение. Я не могут спекулировать на тему сроков, но сейчас слишком рано», — заметил Бах.
Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане стартует 9 февраля 2018 года.
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