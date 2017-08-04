Бах: Точного срока принятия решения об участии российских спортсменов в ОИ-2018 пока нет

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«Две комиссии сейчас работают и представят результаты, на основе которых мы примем решение. Я не могут спекулировать на тему сроков, но сейчас слишком рано», — заметил Бах.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане стартует 9 февраля 2018 года.