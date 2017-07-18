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18 июля 2017, 12:31 | Зимние | ТАСС

Биатлонист Шипулин планирует защитить в вузе Екатеринбурга диссертацию по детскому спорту

По мнению олимпийского чемпиона, тема является актуальной.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин планирует защитить в Екатеринбурге кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

«Кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний планирует защитить российский биатлонист Антон Шипулин в Уральском федеральном университете», — говорится в сообщении.

По мнению Шипулина, тема является актуальной. «Сейчас мы планируем собирать материал, есть предварительные договоренности с министром спорта области Леонидом Рапопортом, возглавляющим вузовскую кафедру управления в сфере спорта», — цитирует спортсмена пресс-служба университета.
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