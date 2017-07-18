Биатлонист Шипулин планирует защитить в вузе Екатеринбурга диссертацию по детскому спорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин планирует защитить в Екатеринбурге кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

«Кандидатскую диссертацию по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний планирует защитить российский биатлонист Антон Шипулин в Уральском федеральном университете», — говорится в сообщении.