ВТБ подал иск к Ассоциации зимних видов спорта на сумму 3,9 млрд рублей

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В январе сообщалось, что ВТБ намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом ассоциации. Отмечалось, что намерение подать иск о банкротстве связано с наличием у организации непогашенной задолженности перед банком, а также признаков банкротства.