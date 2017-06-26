Сноубордисты с Камчатки выиграли всероссийские соревнования «Дальний Восток — 2017»
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Сноубордисты с Камчатки завоевали семь золотых медалей на всероссийских соревнованиях «Дальний Восток — 2017», прошедших на Вилючинском вулкане. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Второе место по количеству золота заняли спортсмены из Сахалинской области.
«В соревнованиях принимали участие более 60 спортсменов из Сахалинской, Магаданской, Свердловской областей, Приморского, Красноярского и Камчатского краев, а также из Москвы. Спортсмены в возрасте от 12 лет и старше состязались в трех дисциплинах: параллельный
Также во время соревнований на Камчатке с рабочим визитом побывал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Состоялся семинар для судей, который провел судья всероссийской категории Алексей Потапов. В понедельник иногородние спортсмены покинули полуостров, а база, построенная на Вилючинском вулкане приняла юных сноубордистов из Камчатской краевой школы по сноуборду, которые в течение двух недель будут проводить ежедневные тренировки на летнем снегу в рамках
Соревнования по сноуборду на летнем снегу проводятся на Камчатке с 2013 года. Снег на Вилючинском вулкане, как правило, лежит до середины июля, его плотность и количество позволяют делать специальные трассы для спортсменов. Кроме того,
Вилючинский вулкан находится в 70 км от Петропавловска- Камчатского. Его высота 2173 м. Высота снежного покрова на исполине сейчас от 1,5 до 4 метров. Трассы для проведения соревнований готовят с помощью снегоутрамбовочных машин. Для доставки спортсменов к месту старта используются безопорный подъемник и снегоходы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter