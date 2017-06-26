Второе место по количеству золота заняли спортсмены из Сахалинской области.

«В соревнованиях принимали участие более 60 спортсменов из Сахалинской, Магаданской, Свердловской областей, Приморского, Красноярского и Камчатского краев, а также из Москвы. Спортсмены в возрасте от 12 лет и старше состязались в трех дисциплинах: параллельный слалом-гигант, сноуборд-кросс, биг-эйр. В общем зачете наилучшие результаты показали представители Камчатского края и Сахалинской области. У Камчатки семь медалей высшего достоинства, у Сахалина — четыре», — говорится в сообщении.

Также во время соревнований на Камчатке с рабочим визитом побывал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Состоялся семинар для судей, который провел судья всероссийской категории Алексей Потапов. В понедельник иногородние спортсмены покинули полуостров, а база, построенная на Вилючинском вулкане приняла юных сноубордистов из Камчатской краевой школы по сноуборду, которые в течение двух недель будут проводить ежедневные тренировки на летнем снегу в рамках учебно-тренировочных сборов.

Соревнования по сноуборду на летнем снегу проводятся на Камчатке с 2013 года. Снег на Вилючинском вулкане, как правило, лежит до середины июля, его плотность и количество позволяют делать специальные трассы для спортсменов. Кроме того, учебно-тренировочные сборы проходят в рамках подготовки спортсменов национальной сборной к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм.

Вилючинский вулкан находится в 70 км от Петропавловска- Камчатского. Его высота 2173 м. Высота снежного покрова на исполине сейчас от 1,5 до 4 метров. Трассы для проведения соревнований готовят с помощью снегоутрамбовочных машин. Для доставки спортсменов к месту старта используются безопорный подъемник и снегоходы.