Всероссийские соревнования по сноуборду стартовали на склонах вулкана на Камчатке

«Сегодня на снежнике Вилючинского вулкана состоялось открытие и первый стартовый день соревнований по сноуборду “Дальний Восток — 2017”. Спортсмены показывали мастерство в параллельном слаломе-гиганте. На старт вышли 62 человека», — сказал собеседник агентства.

В предстоящие два дня, 22 и 23 июня, спортсменам предстоит показать уровень в сноуборд-кроссе, а 24 и 25 июня в биг-эйре — прыжках с трамплинов. В минспорте сообщили, что на Камчатку начал оказывать влияние циклон, который принес осадки в виде дождя, поэтому расписание стартов и их порядок могут быть изменены по решению организаторов и судей.

«Высота снежного покрова на Вилючинском вулкане довольно большая, местами до двух метров. Это дало возможность подготовить хорошие трассы для спортсменов. Однако время и дни проведения стартов могут быть изменены из-за погоды, сейчас на Камчатке идет дождь», — сообщили в минспорте.

После завершения соревнований спортсмены останутся на Камчатке для участия в учебно-тренировочных сборах, которые также пройдут на Вилючинском вулкане. Соревнования по сноуборду на летнем снегу проводятся на Камчатке с 2013 года. Снег на Вилючинском вулкане, как правило, лежит до середины июля, его плотность и количество позволяют делать специальные трассы для спортсменов. Кроме того, учебно- тренировочные сборы проходят в рамках подготовки спортсменов национальной сборной к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм.

Вилючинский вулкан находится в 70 км от Петропавловска- Камчатского. Его высота 2 173 м. Высота снежного покрова на исполине сейчас от 1,5 до 4 метров. Трассы для проведения соревнований готовят с помощью снегоутрамбовочных машин. Для доставки спортсменов к месту старта используются безопорный подъемник и снегоходы.