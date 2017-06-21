Всероссийские соревнования по сноуборду стартовали на склонах вулкана на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток — 2017» стартовали на склонах вулкана Вилючинский на Камчатке. В них принимают участие спортсмены из Москвы, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, Приморского и Камчатского краев, об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта Камчатского края.
«Сегодня на снежнике Вилючинского вулкана состоялось открытие и первый стартовый день соревнований по сноуборду “Дальний Восток — 2017”. Спортсмены показывали мастерство в параллельном
В предстоящие два дня, 22 и 23 июня, спортсменам предстоит показать уровень в
«Высота снежного покрова на Вилючинском вулкане довольно большая, местами до двух метров. Это дало возможность подготовить хорошие трассы для спортсменов. Однако время и дни проведения стартов могут быть изменены
После завершения соревнований спортсмены останутся на Камчатке для участия в
Вилючинский вулкан находится в 70 км от Петропавловска- Камчатского. Его высота 2 173 м. Высота снежного покрова на исполине сейчас от 1,5 до 4 метров. Трассы для проведения соревнований готовят с помощью снегоутрамбовочных машин. Для доставки спортсменов к месту старта используются безопорный подъемник и снегоходы.
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